За кілька днів до кінця світу: чим займуться люди, якщо дізнаються про наближення катастрофи

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні поведінки людей за кілька днів до кінця світу. Результати вказують на те, що це саме те, чого і можна було очікувати.

Мало що у світі може бути складнішим, ніж вивчення кінця світу та реакції людства на нього. Якщо спробувати провести дослідження, коли кінця світу ще не буде, ймовірно, не вдасться отримати точного уявлення. Якщо ж провести дослідження, коли кінець світу справді настане, результати навряд чи будуть цікаві людям. Однак у новому дослідженні вчені все ж знайшли вихід, пише IFLScience.

У новому дослідженні, опублікованому в Працях 26-ї Міжнародної конференції з World Wide Web Companion, вчені зосередилися на тому, щоб знайти інший спосіб вивчення людей під час кінця світу. У результаті вчені зуміли обійти проблеми, використовуючи аналог комп'ютерної гри.

Для свого експерименту команда використовувала багатокористувацьку рольову онлайн-гру з відкритим світом ArcheAge. Дослідження було проведено під час бета-тестування: гравцям надали можливість грати як зазвичай, виконуючи завдання, досліджуючи світ, підвищуючи рівень і збираючи спорядження на свій розсуд. Однак після закінчення 11 тижнів гравці дізналися, що сервер буде видалено, а весь їхній прогрес і персонажів буде втрачено.

На думку вчених, видалення світу можна порівняти з кінцем світу, оскільки результат ігрової поведінки гравців за останні кілька днів втрачає сенс. Вчені вважали, що видалення світу служить хорошим прообразом кінця реального світу, не залишаючи гравцям жодних наслідків за свої дії. Передбачалося, що це також може допомогти відповісти на одвічні питання про те, чи відмовляться люди від моральних ідеалів напередодні апокаліпсису.

Дослідники проаналізували понад 270 мільйонів записів про поведінку гравців у грі, таких як дані про підвищення рівня та логи завдань, щоб з'ясувати, чи змінилася поведінка гравців, коли вони дізналися про кінець часів. Гра виявилася напрочуд мирною, за винятком кількох гравців, які вирішили влаштувати серію вбивств.

Результати показали, що в більшості випадків видимих змін у поведінці гравців не спостерігалося. Утім, кілька гравців усе ж обрали антисоціальну поведінку — наприклад, убивство гравців. Однак учені також виявили, що гравці відмовлялися від розвитку персонажа, що призвело до різкого зниження кількості виконаних завдань, підвищення рівня та зміни здібностей до кінця бета-тесту.

У результаті вчені дійшли висновку, що наближення кінця світу навряд чи змусить людей витрачати багато часу на самовдосконалення. Не менш цікаво, що гравці, які залишилися до кінця гри, як правило, були найбільш миролюбними й найбільш відданими грі. Тим часом люди, які залишили гру раніше за власним бажанням, як правило, демонстрували найбільш антисоціальну поведінку, наприклад, убивство інших гравців, оскільки вони втрачали "почуття відповідальності та прихильності до гри".

Автори дослідження визнають, що їхня робота обмежена тим фактом, що воно відбувалося у відеогрі. І все ж результати вказують на те, що кінець світу виявився доволі мирним, а часом навіть позитивним із появою просоціальної поведінки ближче до кінця часів.

