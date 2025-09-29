Похмура реальність апокаліпсису: який насправді кінець світу чекає на людство

Безліч разів людству передрікали кінець світу, який так і не настав. Тепер експерти розповіли, який насправді кінець чекає на людство і який вигляд матиме апокаліпсис.

Раніше цього місяця пастор анонсував друге пришестя Христа — це попередження породило апокаліптичне божевілля. Утім, передбачуваний кінець світу так і не настав. Тепер експерти розповіли, який насправді матиме вигляд апокаліпсис і що чекає на людство наприкінці шляху, пише Daily Mail.

За словами дослідників похмура реальність вимирання людства насправді набагато більш гнітюча, ніж будь-яка біблійна історія про кінець світу. Від смертоносного вірусу, ШІ та ядерної війни до ризику створення біологічної зброї, люди самі створюють найбільші ризики для власного виживання.

Доктор Томас Мойніхен, дослідник із Центру вивчення екзистенціального ризику Кембридзького університету, кінець світу — стара ідея, що сягає корінням релігії, але вимирання людства — сучасна ідея, що ґрунтується на наукових знаннях. Зазначимо, коли йдеться про вимирання, ми говоримо про зникнення людства і вічне існування решти Всесвіту, але вже без нас — це сильно відрізняється від кінця світу, про який говорить релігія.

Ядерна війна

Учені, які вивчають знищення людства, називають загрози, що можуть знищити людство. Відтоді як люди навчилися розщеплювати атом, одним із найсерйозніших екзистенційних ризиків стала ядерна війна.

За часів холодної війни страх перед ядерною війною був настільки великий, що уряди серйозно планували життя після повного знищення суспільства. Ризик ядерної війни знизився після розпаду СРСР, однак тепер експерти вважають, що ризики різко зросли. Раніше цього року "Бюлетень вчених-атомників" перемістив стрілки Годинника Судного дня на одну секунду ближче до опівночі — це вказує на збільшений ризик обміну ядерними ударами.

Сьогодні дев'ять країн володіють ядерною зброєю — загалом йдеться про 12 331 боєголовок. Тривожна перспектива полягає в тому, що людство може бути фактично знищене лише незначною часткою цієї зброї. Сучасні дослідження показують, що навіть відносно локальний обмін ядерними ударами може призвести до глобальних кліматичних наслідків.

Дослідження показали, що так звана "ядерна зима" насправді виявиться набагато гіршою, ніж передбачалося в прогнозах холодної війни. Скорочення сонячного світла призведе до зниження середньої глобальної температури на 10°C майже на десятиліття, що завдасть масштабної шкоди світовому сільському господарству. Крім того, обмін ядерними ударами призведе до миттєвої загибелі сотень мільйонів людей, а протягом наступних років загинуть мільярди.

Біологічна зброя

Застосування штучної біологічної зброї — ще один імовірний спосіб знищення людства. З 1973 року, коли було створено перші генетично модифіковані бактерії, людство неухильно нарощує потенціал з виробництва смертельних захворювань. Ці захворювання становлять величезну загрозу для існування людства.

За словами засновника Обсерваторії екзистенціального ризику Отто Бартена, у людства великий досвід боротьби з природними пандеміями — вони все ще залишаються серйозним ризиком, але, найімовірніше, не призведуть до повної загибелі людства.

Водночас штучні пандемії можуть бути більш ефективними у знищенні людей.

Ядерна війна — одна з найбільших загроз для людства Фото: Скриншот

Загроза штучного інтелекту

Сьогодні найбільшою небезпекою, яку створює людство, є штучний інтелект. На думку вчених, які вивчають екзистенціальний ризик, імовірність того, що люди не переживуть появу надрозумного ШІ, становить від 10 до 90%.

Головна проблема полягає в тому, що достатньо розумний ШІ стане "неузгодженим", тобто його цілі та амбіції перестануть відповідати інтересам людства. Якщо ШІ стане розумнішим за нас і стане агентним, тобто зможе ставити перед собою власні цілі та діяти відповідно до них, йому навіть не потрібно буде відкрито вороже ставитися до людей, щоб знищити людство.

Ще одна загроза полягає в тому, що експерти просто точно не знають. Як саме ШІ може знищити людство. Дехто припускає, що ШІ може взяти під контроль наявні системи озброєння та ядерні ракети, маніпулювати людьми, змушуючи їх виконувати накази, а можливо, і розробити власну біологічну зброю.

Зміна клімату

Не менш небезпечною для існування людства є і зміна клімату. Передбачається, що врешті-решт кліматична криза може призвести до повного знищення людства, на щастя, вірогідність такого результату становить менше одного до тисячі.

Утім, кілька малоймовірних сценаріїв усе ж таки існує. Наприклад:

Земля стане занадто спекотною для людей;

планета позбудеться прісної води;

парниковий ефект.

