Названо точну дату Судного дня для людства: пастор анонсував друге пришестя Ісуса

Вважається, що давня подія, передбачена Біблією, під час якої християни зникнуть з лиця Землі, а невіруючі будуть змушені зустріти Страшний суд, відбудеться зовсім скоро. Ба більше, очікується, що це станеться вже до кінця місяця.

У відео на YouTube, яке набрало майже 500 000 переглядів, пастор Джошуа Млакела, південноафриканський проповідник, попередив, що Ісус з'явився йому в божественному видінні та попередив, що повернеться під час Рош га-Шана. Ба більше, пастор попереджає, що друге пришестя Христа відбудеться незалежно від того, готове людство, чи ні, пише Daily Mail.

Друге пришестя Христа

Твердження шанованих пасторів і рабинів підштовхнули до думки, що пришестя почнеться 23 вересня, ознаменувавши друге пришестя Христа і Судний день для невіруючих. У 2025 році єврейське свято Рош га-Шана припадає на 23 вересня, і, як пророкує "пророцтво", цього дня Ісус повернеться на Землю з "голосом архангела і трубним голосом Бога".

Зазначимо, що це пророцтво згадується в Біблії, де йдеться про те, що навіть померлі віряни повстануть зі своїх могил і будуть взяті Ісусом на небеса. Однак точна дата цієї події не була вказана в тексті.

За словами пастора Джошуя Млакела, Ісус з'явився йому в божественному видінні й сказав, що повернеться на Землю, і це станеться 23 і 24 вересня. Цікаво, що ролик південноафриканського проповідника зовсім не єдиний у соціальних мережах відеоролик, що пророкує швидке повернення Ісуса, — інші відео переглянули сотні тисяч разів лише за останній тиждень.

Що пророкує Біблія

Друге пришестя Христа вважається свого роду порятунком, коли віряни миттєво залишать Землю, щоб уникнути прийдешнього періоду тяжких страждань, званого Великою Скорботою. У біблійних текстах Велика Скорбота описується як семирічний період хаосу і лиха, коли на Землі панує зло, перш ніж Ісус повернеться, щоб встановити мирне царство.

Джонатан Кан, месіанський рабин, який поєднує єврейську спадщину і практики з вірою в те, що Ісус — Месія, погодився з припущеннями християн про те, що 23 вересня ознаменує раптове зникнення вірян.

У відео Кан сказав, що він дійсно вірить у те, що друге пришестя Христа справді може бути пов'язане з Рош га-Шана. Зазначимо, що подібні заяви, які пов'язують кінець світу з 23 вересня, заполонили соціальні мережі, нібито спонукаючи деяких християн продавати своє майно, готуючись до подорожі на небеса.

Водночас інші віряни та скептики застерігають від прив'язки апокаліптичної події до конкретної дати — наприклад, 23 вересня. Віряни посилаються на те, що насправді в Біблії сказано, що про повернення Ісуса не буде жодного попередження. У результаті деякі експерти наполягають, що людям не варто датувати біблійні факти — якщо те твердження буде хибним, це підірве довіру та віру людей.

Утім, у біблійному тексті йдеться про деякі знамення, як-от війни, стихійні лиха та інші явища, наприклад, "криваві місяці". Зазначимо, що це не вперше, коли 23 вересня пов'язують із пророцтвом про друге пришестя Христа. Ба більше, 2017 року віщуни пов'язували цю дату з кінцем світу.

