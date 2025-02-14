Лист, написаний Ньютоном 300 років тому, пророкує швидкий кінець світу (фото)

1704 року Ісаак Ньютон зробив похмуре пророцтво, згідно з яким за кілька століть після його смерті світ очікує глобальна трансформація, після якої він стане "Царством Божим".

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Знаменитий англійський учений сер Ісаак Ньютон передбачив можливий кінець світу 2060 року, спираючись на біблійні пророцтва і власні математичні розрахунки. Про це пише Daily Mail.

Відкриті у XX столітті рукописи свідчать, що він був не тільки фізиком і математиком, а й захопленим теологом, який активно вивчав релігійні тексти.

Таємне пророцтво Ньютона

1704 року Ньютон написав зловісне пророцтво, в якому стверджував, що через кілька століть після його смерті настане "перезавантаження світу" і він перетвориться на "Царство Боже". У своєму рукописі він писав:

"Отже, часи становлять 42 місяці, або 1260 днів, або три роки з половиною, зараховуючи дванадцять місяців до року і 30 днів до місяця, як це робилося в календарі первісного року. І якщо дні короткоживучих Звірів покласти на роки прожитих царств, то період у 1260 днів, якщо відраховувати його від повного підкорення трьох царів 800 р. н.е., закінчиться 2060 р. н.е. Він може закінчитися і пізніше, але я не бачу причин для того, щоб він закінчився раніше".

У 1704 році Ньютон написав зловісне передбачення Фото: Jerusalems Hebrew University

Ньютон був переконаний, що його розрахунки засновані на Біблії, зокрема, на Книзі Даниїла. Він використовував метод "день за рік", згідно з яким пророчі дні у священних текстах слід розуміти як роки.

Що Ньютон мав на увазі?

Учений не стверджував, що Земля зникне або буде знищена катастрофою. Натомість він вірив у друге пришестя Христа, яке, на його думку, стане початком нової ери — духовного оновлення людства.

При цьому він засуджував помилкові пророцтва і нагадував, що точний момент кінця часів відомий тільки Богу.

"Я згадую про це не для того, щоб стверджувати, коли настане час кінця, а щоб покласти край необачним припущенням чудернацьких людей, які часто пророкують час кінця, [і] тим самим дискредитують священні пророцтва так само часто, як їхні пророцтва не збуваються. Христос приходить як злодій у ночі, [і] не нам знати часи [і] сезони, [які] Бог вклав у Свої груди", — писав він.

Ньютон був переконаний, що його розрахунки засновані на Біблії Фото: Jerusalems Hebrew University

Скільки років залишилося до можливого кінця світу?

Якщо пророцтво Ньютона правильне, людству залишилося всього 36 років до можливої апокаліптичної події. Однак однозначного підтвердження цим розрахункам немає.

Одні вважають їх результатом захоплення Ньютона теологією, інші — спробою роз'яснити біблійні пророцтва за допомогою математики.

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