Письмо, написанное Ньютоном 300 лет назад, предсказывает скорый конец света (фото)

В 1704 году Исаак Ньютон сделал мрачное предсказание, согласно которому спустя несколько веков после его смерти мир ожидает глобальная трансформация, после которой он станет "Царством Божьим".

Related video

Знаменитый английский ученый сэр Исаак Ньютон предсказал возможный конец света в 2060 году, опираясь на библейские пророчества и собственные математические расчеты. Об этом пишет Daily Mail.

Открытые в XX веке рукописи свидетельствуют, что он был не только физиком и математиком, но и увлеченным теологом, активно изучавшим религиозные тексты.

Тайное пророчество Ньютона

В 1704 году Ньютон написал зловещее предсказание, в котором утверждал, что через несколько веков после его смерти наступит "перезагрузка мира" и он превратится в "Царство Божье". В своей рукописи он писал:

"Итак, времена составляют 42 месяца, или 1260 дней, или три года с половиной, причисляя двенадцать месяцев к году и 30 дней к месяцу, как это делалось в календаре первобытного года. И если дни короткоживущих Зверей положить на годы прожитых царств, то период в 1260 дней, если отсчитывать его от полного покорения трех царей 800 г. н. э., закончится 2060 г. н. э. Он может закончиться и позже, но я не вижу причин для того, чтобы он закончился раньше".

В 1704 году Ньютон написал зловещее предсказание Фото: Jerusalems Hebrew University

Ньютон был убежден, что его расчеты основаны на Библии, в частности, на Книге Даниила. Он использовал метод "день за год", согласно которому пророческие дни в священных текстах следует понимать как годы.

Что Ньютон имел в виду?

Ученый не утверждал, что Земля исчезнет или будет уничтожена катастрофой. Вместо этого он верил во второе пришествие Христа, которое, по его мнению, станет началом новой эры — духовного обновления человечества.

При этом он осуждал ложные пророчества и напоминал, что точный момент конца времен известен только Богу.

"Я упоминаю об этом не для того, чтобы утверждать, когда наступит время конца, а чтобы положить конец опрометчивым предположениям причудливых людей, которые часто предсказывают время конца, [и] тем самым дискредитируют священные пророчества так же часто, как их предсказания не сбываются. Христос приходит как вор в ночи, [и] не нам знать времена [и] сезоны, [которые] Бог вложил в Свою грудь", — писал он.

Ньютон был убежден, что его расчеты основаны на Библии Фото: Jerusalems Hebrew University

Сколько лет осталось до возможного конца света?

Если предсказание Ньютона верно, человечеству осталось всего 36 лет до возможного апокалиптического события. Однако однозначного подтверждения этим расчетам нет.

Одни считают их результатом увлеченности Ньютона теологией, другие — попыткой разъяснить библейские пророчества с помощью математики.

Ранее Фокус сообщал, что школьник с металлоискателем нашел средневековой артефакт с тайной надписью. По словам экспертов, рукоять меча конца XIII века является крайне редкой находкой. Историки предполагают, что артефакт связан с войной за независимость Шотландии.

Также стало известно, что мужчина нашел "нетронутое сокровище" среди заброшенных мест. Блогер по имени Дейв отправился в заброшенную церковь и обнаружил там небольшие скрытые комнаты, соединенные узкими винтовыми лестницами. Найденные внутри вещи поразили не только самого мужчину, но и пользователей соцсетей.