Школьник с металлоискателем нашел средневековой артефакт с тайной надписью (фото)

По словам экспертов, рукоять конца XIII века является крайне редкой находкой. Историки предполагают, что артефакт связан с войной за независимость Шотландии.

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Подросток Лукас Канлифф сделал удивительное открытие во время прогулки с отцом в северной Англии. С помощью металлоискателя он нашел часть рукояти средневекового меча — поммель, возраст которого превышает 700 лет. Об этом пишет What’s The Jam.

По словам экспертов, рукоять конца XIII века — это крайне редкая находка. На артефакте выгравирована надпись на средневековой латинице: "Иисус, царь иудейский".

Специалист по историческому оружию Пол МакДональд отметил, что этот предмет является одним из семи известных образцов такой формы. Все остальные аналогичные находки ранее были обнаружены на территории Шотландии.

На артефакте выгравирована надпись на средневековой латинице: "Иисус, царь иудейский" Фото: Jam Press

Историки предполагают, что артефакт связан с войной за независимость Шотландии (1296–1357) и, возможно, имеет отношение к временам правления Роберта Брюса. Все найденные поммели, включая этот, были изготовлены из бронзы.

Сейчас ценную находку передали офицеру по связям с находками, который совместно с коронером и Британским музеем будет проводить дальнейшее расследование.

"Возможно, пройдет несколько лет, прежде чем мы узнаем больше об этой находке или получим ее обратно. Но я надеюсь, что в будущем она будет выставлена в музее с именем моего сына", — поделился эмоциями отец Лукаса, Дэйв Канлифф.

Мужчина добавил, что сын невероятно рад своему открытию, как и вся их семья.

Ранее Фокус сообщал, что замок, который 700 лет принадлежал одной семье, впервые выставлен на продажу. Владение включает не только само величественное здание, но и 445 акров земли, а также озеро, паб, вертолетную площадку, парковку и деревенский магазин. Кроме того, на территории находятся крикетное поле, отель, чайная и сувенирный магазин.

Также стало известно, что мужчина обнаружил заброшенный вокзал, где "время остановилось". Блогер по имени Дэйв нашел железнодорожную станцию, изучая ее историю в интернете и решил побывать внутри.