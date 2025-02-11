Школяр із металошукачем знайшов середньовічний артефакт із таємним написом (фото)

За словами експертів, ручка кінця XIII століття є вкрай рідкісною знахідкою. Історики припускають, що артефакт пов'язаний із війною за незалежність Шотландії.

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Підліток Лукас Канліфф зробив дивовижне відкриття під час прогулянки з батьком у північній Англії. За допомогою металошукача він знайшов частину ручки середньовічного меча — поммель, вік якого перевищує 700 років. Про це пише What's The Jam.

За словами експертів, ручка кінця XIII століття — це вкрай рідкісна знахідка. На артефакті вигравірувано напис середньовічною латиницею: "Ісус, цар іудейський".

Фахівець з історичної зброї Пол МакДональд зазначив, що цей предмет є одним із семи відомих зразків такої форми. Всі інші аналогічні знахідки раніше були виявлені на території Шотландії.

На артефакті вигравірувано напис середньовічною латиницею: "Ісус, цар іудейський" Фото: Jam Press

Історики припускають, що артефакт пов'язаний із війною за незалежність Шотландії (1296-1357) і, можливо, має відношення до часів правління Роберта Брюса. Усі знайдені поммелі, включно з цим, були виготовлені з бронзи.

Наразі цінну знахідку передали офіцеру зі зв'язків зі знахідками, який спільно з коронером і Британським музеєм проводитиме подальше розслідування.

"Можливо, мине кілька років, перш ніж ми дізнаємося більше про цю знахідку або отримаємо її назад. Але я сподіваюся, що в майбутньому її буде виставлено в музеї з ім'ям мого сина", — поділився емоціями батько Лукаса, Дейв Канліфф.

Чоловік додав, що син неймовірно радий своєму відкриттю, як і вся їхня родина.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Володіння включає не тільки саму величну будівлю, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянка і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що чоловік виявив покинутий вокзал, де "час зупинився". Блогер на ім'я Дейв знайшов залізничну станцію, вивчаючи її історію в інтернеті, і вирішив побувати всередині.