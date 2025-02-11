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Школяр із металошукачем знайшов середньовічний артефакт із таємним написом (фото)

Старовинний меч, стародавній артефакт, рукоять меча, таємний напис, вигравіруваний напис, 700 років, незвичайна знахідка,
Фото: колаж Фокус | Хлопчик неймовірно радий своєму відкриттю, як і вся їхня сім'я

За словами експертів, ручка кінця XIII століття є вкрай рідкісною знахідкою. Історики припускають, що артефакт пов'язаний із війною за незалежність Шотландії.

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Підліток Лукас Канліфф зробив дивовижне відкриття під час прогулянки з батьком у північній Англії. За допомогою металошукача він знайшов частину ручки середньовічного меча — поммель, вік якого перевищує 700 років. Про це пише What's The Jam.

За словами експертів, ручка кінця XIII століття — це вкрай рідкісна знахідка. На артефакті вигравірувано напис середньовічною латиницею: "Ісус, цар іудейський".

Фахівець з історичної зброї Пол МакДональд зазначив, що цей предмет є одним із семи відомих зразків такої форми. Всі інші аналогічні знахідки раніше були виявлені на території Шотландії.

Старовинний меч, стародавній артефакт, рукоять меча, таємний напис, вигравіруваний напис, 700 років, незвичайна знахідка, Fullscreen
На артефакті вигравірувано напис середньовічною латиницею: "Ісус, цар іудейський"
Фото: Jam Press

Історики припускають, що артефакт пов'язаний із війною за незалежність Шотландії (1296-1357) і, можливо, має відношення до часів правління Роберта Брюса. Усі знайдені поммелі, включно з цим, були виготовлені з бронзи.

Наразі цінну знахідку передали офіцеру зі зв'язків зі знахідками, який спільно з коронером і Британським музеєм проводитиме подальше розслідування.

"Можливо, мине кілька років, перш ніж ми дізнаємося більше про цю знахідку або отримаємо її назад. Але я сподіваюся, що в майбутньому її буде виставлено в музеї з ім'ям мого сина", — поділився емоціями батько Лукаса, Дейв Канліфф.

Чоловік додав, що син неймовірно радий своєму відкриттю, як і вся їхня родина.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Володіння включає не тільки саму величну будівлю, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянка і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що чоловік виявив покинутий вокзал, де "час зупинився". Блогер на ім'я Дейв знайшов залізничну станцію, вивчаючи її історію в інтернеті, і вирішив побувати всередині.