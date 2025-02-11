Оставили гнить: мужчина нашел "нетронутое сокровище" среди заброшенных мест (фото)

Блогер по имени Дейв отправился в заброшенную церковь и обнаружил там небольшие скрытые комнаты, соединенные узкими винтовыми лестницами. Найденные внутри вещи поразили не только самого мужчину, но и пользователей соцсетей.

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Известный городской исследователь и блогер по имени Дейв поделился уникальной находкой. Мужчина обнаружил заброшенную церковь в США, чья уникальная архитектура, просторные залы и таинственные помещения поразили его. Об этом он рассказал в одном из своих видео в YouTube.

Первоначально спроектированная по "плану Акрона", церковь обладает просторным интерьером, который включает потрясающие витражные окна, возвышающиеся под сводами, неработающий орган Моллера и оригинальные латунные светильники. Несмотря на годы заброшенности, исследователь отметил, что дубовые полы из твердой древесины остались в почти идеальном состоянии, а декоративная штукатурка сохранила свою изысканность и детализированность.

Внутри исследователь наткнулся на небольшие потайные комнаты, соединенные узкими винтовыми лестницами, что добавило загадочности этому зданию. В одном из таких уголков он обнаружил старинный камин и даже туалет, которые были покрыты толстым слоем пыли. Исследуя верхние части здания, он добрался до чердака, где нашел оставленную банку кока-колы – символ времени, застывшего в этом месте.

Хотя церковь сильно пострадала от воды, а часть потолка обрушилась, Дэйв считает, что здание все еще сохраняет свой потенциал. Он подчеркнул, что когда-то в его модернизацию были вложены миллионы долларов – на установку новых систем отопления, обновление электросетей и ремонт крыши, но теперь это "нетронутое сокровище" архитектуры медленно исчезает, как и другие заброшенные места Америки.

Церковь обладает просторным интерьером Фото: YouTube Внутри исследователь наткнулся на небольшие потайные комнаты Фото: YouTube

Подписчики Freaktography в YouTube были поражены увиденным. Многие выразили сожаление, что такая архитектурная жемчужина пришла в запустение.

"Надеюсь, когда-нибудь она будет использована повторно", "Это невероятно", "Так печально видеть столь красивое здание в таком состоянии", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что замок, который 700 лет принадлежал одной семье, впервые выставлен на продажу. Владение включает не только само величественное здание, но и 445 акров земли, а также озеро, паб, вертолетную площадку, парковку и деревенский магазин. Кроме того, на территории находятся крикетное поле, отель, чайная и сувенирный магазин.

Также стало известно, что элитный район превратился в свалку с пустующими особняками. Проспект служил пристанищем для мировых знаменитостей, включая Джастина Бибера и султана Брунея. Однако теперь роскошные особняки, стоившие миллионы, заколочены металлическими листами и покрыты граффити.