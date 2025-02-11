Залишили гнити: чоловік знайшов "незайманий скарб" серед покинутих місць (фото)

Блогер на ім'я Дейв вирушив у занедбану церкву і виявив там невеликі приховані кімнати, з'єднані вузькими гвинтовими сходами. Знайдені всередині речі вразили не тільки самого чоловіка, а й користувачів соцмереж.

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Відомий міський дослідник і блогер на ім'я Дейв поділився унікальною знахідкою. Чоловік виявив занедбану церкву в США, чия унікальна архітектура, просторі зали та таємничі приміщення вразили його. Про це він розповів в одному зі своїх відео в YouTube.

Спочатку спроєктована за "планом Акрона", церква володіє просторим інтер'єром, який включає приголомшливі вітражні вікна, що підносяться під склепіннями, неробочий орган Моллера і оригінальні латунні світильники. Попри роки занедбаності, дослідник зазначив, що дубові підлоги з твердої деревини залишилися в майже ідеальному стані, а декоративна штукатурка зберегла свою вишуканість і деталізованість.

Усередині дослідник натрапив на невеликі потаємні кімнати, з'єднані вузькими гвинтовими сходами, що додало загадковості цій будівлі. В одному з таких куточків він виявив старовинний камін і навіть туалет, які були покриті товстим шаром пилу. Досліджуючи верхні частини будівлі, він дістався горища, де знайшов залишену банку кока-коли — символ часу, що застиг у цьому місці.

Хоча церква сильно постраждала від води, а частина стелі обвалилася, Дейв вважає, що будівля все ще зберігає свій потенціал. Він наголосив, що колись у її модернізацію було вкладено мільйони доларів — на встановлення нових систем опалення, оновлення електромереж і ремонт даху, але тепер цей "незайманий скарб" архітектури повільно зникає, як і інші занедбані місця Америки.

Церква має просторий інтер'єр Фото: YouTube Усередині дослідник натрапив на невеликі потаємні кімнати Фото: YouTube

Підписники Freaktography в YouTube були вражені побаченим. Багато хто висловив жаль, що така архітектурна перлина прийшла в запустіння.

"Сподіваюся, коли-небудь її буде використано повторно", "Це неймовірно", "Так сумно бачити таку красиву будівлю в такому стані", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. До складу володіння входить не тільки сама велична будівля, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянка і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками. Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами і покриті графіті.