Названа точная дата Судного дня для человечества: пастор анонсировал второе пришествие Иисуса

Считается, что древнее событие, предсказанное Библией, в ходе которого христиане исчезнут с лица Земли, а неверующие будут вынуждены встретить Страшный суд, произойдет совсем скоро. Более того, ожидается, что это произойдет уже до конца месяца.

В видео на YouTube, набравшем почти 500 000 просмотров, пастор Джошуа Млакела, южноафриканский проповедник, предупредил, что Иисус явился ему в божественном видении и предупредил, что вернется во время Рош ха-Шана. Более того, пастор предупреждает, что второе пришествие Христа произойдет независимо от того, готово человечество, или нет, пишет Daily Mail.

Второе пришествие Христа

Утверждения уважаемых пасторов и раввинов подтолкнули к мысли, что пришествие начнется 23 сентября, ознаменовав второе пришествие Христа и Судный день для неверующих. В 2025 года еврейский праздник Рош ха-Шана приходится на 23 сентября и как предсказывает "пророчество", в этот день Иисус вернется на Землю с "гласом архангела и трубным гласом Бога".

Отметим, что это пророчество упоминается в Библии, где говорится, что даже умершие верующие восстанут из своих могил и будут взяты Иисусом на небеса. Однако точная дата этого события не была указана в тексте.

По словам пастора Джошуя Млакела, Иисус явился ему в божественном видении и сказал, что вернется на Землю и это произойдет 23 и 24 сентября. Любопытно, что ролик южноафриканского проповедника вовсе не единственный в социальных сетях видеоролик, предсказывающий скорое возвращение Иисуса – другие видео были просмотрены сотни тысяч раз лишь за последнюю неделю.

Что предсказывает Библия

Второе пришествие Христа считается своего рода спасением, когда верующие мгновенно покинут Землю, чтобы избежать грядущего периода тяжких страданий, называемого Великой Скорбью. В библейских текстах Великая Скорбь описывается как семилетний период хаоса и бедствий, когда на Земле царит зло, прежде чем Иисус вернется, чтобы установить мирное царство.

Джонатан Кан, мессианский раввин, сочетающий еврейское наследие и практики с верой в то, что Иисус — Мессия, согласился с предположениями христиан о том, что 23 сентября ознаменует внезапное исчезновение верующих.

В видео Кан сказал, что он действительно верит в то, что второе пришествие Христа действительно может быть связано с Рош ха-Шана. Отметим, что подобные заявления, связывающие конец света с 23 сентября, заполонили социальные сети, якобы побуждая некоторых христиан продавать свое имущество, готовясь к путешествию на небеса.

В то же время другие верующие и скептики предостерегают от привязки апокалиптического события к конкретной дате – например, 23 сентября. Верующие ссылаются на то, что на самом деле в Библии сказано, что о возвращении Иисуса не будет никакого предупреждения. В результате некоторые эксперты настаивают, что людям не стоит датировать библейские факты – если то утверждение будет ошибочным, это подорвет доверие и веру людей.

Впрочем, в библейском тексте говорится о некоторых знамениях, таких как войны, стихийные бедствия и другие явления, например, "кровавые луны". Отметим, что это не первый раз, когда 23 сентября связывают с пророчеством о втором пришествии Христа. Более того, в 2017 году прорицатели связывали эту дату с концом света.

