Ближе к катастрофе, чем когда-либо: ученые перевели стрелки часов Судного дня вперед

Ученые перевели стрелку с 90 до 89 секунд до полуночи. Таким образом они предупреждают мир о вероятной ядерной катастрофе, которую приближает, в частности, война РФ против Украины.

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Ученые обновили часы Судного дня в 17:00 по Киевскому времени 28 января. В 2023 году стрелки перевели вперед сразу на 10 секунд, в прошлом году оставили на месте, а в 2025-м перевели еще на одну секунду — ближе к катастрофе, чем когда-либо в истории. Об этом пишет американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists ("Вестник ученых-атомщиков").

Ученые переместили стрелку часов Судного дня на одну секунду ближе к полуночи. На видео с 23:50.

В статье журнала отмечается, что в прошлом году человечество продолжало приближаться к катастрофе, а национальные лидеры и общества стран не смогли это предотвратить. Поэтому ученые-атомщики переводом стрелки часов Судного дня посылают миру резкий сигнал о приближении к "пропасти".

"Итак, теперь мы переводим часы Судного дня с 90 секунд на 89 секунд до полуночи — это ближайшее значение, которое когда-либо было до катастрофы. Мы горячо надеемся, что лидеры признают экзистенциальное затруднение мира и примут смелые действия, чтобы уменьшить угрозы, которые представляют ядерное оружие, изменение климата и потенциальное злоупотребление биологической наукой и разнообразием новых технологий", — пояснили ученые.

Часы Судного дня и война в Украине

Одной из первых причин, побудивших перевести стрелку ближе к полуночи, ученые называют войну в Украине, которая длится уже третий год.

"Конфликт может стать ядерным в любой момент из-за необдуманного решения или из-за случайности или просчета", — отмечают ученые.

Также угрозу несет ситуация на Ближнем Востоке, которая может перейти в масштабную войну.

"Страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размер и роль своих арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, способное уничтожить цивилизацию. Процесс контроля над ядерными вооружениями разрушается, а контакты на высоком уровне между ядерными державами являются абсолютно неадекватными, учитывая существующую опасность", — отмечают ученые.

Также среди факторов, приближающих "север" человечества, называют климатические изменения, эпидемии и пандемии, использование искусственного интеллекта в военных целях. Ученые-атомщики говорят, что силу уничтожить человеческую цивилизацию имеют три государства: Соединенные Штаты, Китай и Россия.

"Эти три страны несут основную ответственность за то, чтобы оторвать мир от края пропасти, и они смогут это сделать, если их лидеры серьезно начнут добросовестные дискуссии о глобальных угрозах, описанных здесь. Несмотря на их глубокие разногласия, они должны сделать этот первый шаг без промедления. Мир зависит от немедленных действий. До полуночи 89 секунд", — говорят физики.

Часы Судного дня: что о них известно

Американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists, основанный Альбертом Эйнштейном, Дж. Робертом Оппенгеймером и учеными Чикагского университета, вовлеченными в Манхэттенский проект по разработке первой атомной бомбы, создал часы Судного дня в 1947 году. Их циферблат символизирует отсчет до ядерной катастрофы, которая может угрожать человечеству и планете.

Положение стрелки ежегодно устанавливает Совет по науке и безопасности журнала по согласованию с Советом спонсоров, в который входят девять лауреатов Нобелевской премии. За всю историю часы переводили 25 раз.

Напомним, 27 января в Федеральном бюро расследований США сообщили о начале учений по ликвидации последствий ядерного удара. в Нью-Йорке.

22 января СМИ писали, что Соединенные штаты размещают модернизированные ядерные бомбы B61-12 на базах в странах Европы.