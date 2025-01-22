США размещают модернизированные ядерные бомбы B61-12 в Европе: что известно об оружии

Модернизированная термоядерная бомба B61-12 стала ответом Штатов на современные вызовы. Масса ее боеголовки составляет 50 килотонн, а инерциальная система наведения обеспечивает точное попадание.

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Вооруженные силы США начали размещение модернизированных ядерных бомб B61-12 на базах в Европе, укрепляя потенциал стратегического сдерживания НАТО. Эта мера последовала за завершением дорогостоящей модернизации программы стоимостью 9 миллиардов долларов, которая продлила срок службы бомб как минимум на 20 лет. Об этом пишет портал Defense Post.

По словам главы Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби, размещение данного вида вооружения на передовых рубежах призвано продемонстрировать усиление ядерного потенциала Вашингтона, особенно на фоне эскалации региональных угроз.

Хотя точные локации размещения не раскрываются, ранее сообщалось о строительстве хранилищ для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит в Великобритании. Этот шаг подчеркивает значимость устойчивости цепочек поставок для поддержания оперативной готовности в условиях глобальных вызовов.

Технические особенности B61-12

Модернизированная термоядерная бомба B61-12 стала ответом на современные вызовы. Ее ключевые характеристики:

боеголовка: 50 килотонн;

навигация: инерциальная система, обеспечивающая точное попадание;

точность: отклонение от цели не превышает 30 метров благодаря GPS-навигации и хвостовым рулям;

конструкция: хвостовое оперение позволяет сбрасывать бомбу на значительном расстоянии от цели;

срок службы: продлен на 20 лет благодаря модернизации.

платформа для применения: самолеты F-35A Lightning II и F-15E.

Ядерная бомба B61-12

Эти характеристики делают B61-12 универсальным средством стратегического сдерживания, которое можно использовать на различных самолетах, включая F-35 и B-2. Особое внимание привлекает возможность использования B61-12 с истребителями пятого поколения F-35A, которые имеют малозаметность и высокую вероятность проникновения вглубь территории противника.

Таким образом развертывание B61-12 подчеркивает переход США к ядерному оружию нового поколения, ориентированному на минимизацию разрушений и точность ударов. Однако перспективы его применения в реальных конфликтах остаются под вопросом из-за риска глобальной эскалации.

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Напомним, российские ракетные войска стратегического назначения в декабре сообщили о завершении перевооружения одной из дивизий в Оренбургской области на гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". По мнению специалистов, развертывание данной ракетной системы имеет критическое значение для РФ.