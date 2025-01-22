США розміщують модернізовані ядерні бомби B61-12 у Європі: що відомо про зброю

Модернізована термоядерна бомба B61-12 стала відповіддю Штатів на сучасні виклики. Маса її боєголовки становить 50 кілотонн, а інерціальна система наведення забезпечує точне попадання.

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Збройні сили США почали розміщення модернізованих ядерних бомб B61-12 на базах у Європі, зміцнюючи потенціал стратегічного стримування НАТО. Цей захід послідував за завершенням дорогої модернізації програми вартістю 9 мільярдів доларів, яка продовжила термін служби бомб щонайменше на 20 років. Про це пише портал Defense Post.

За словами глави Національного управління з ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі, розміщення цього виду озброєння на передових рубежах покликане продемонструвати посилення ядерного потенціалу Вашингтона, особливо на тлі ескалації регіональних загроз.

Хоча точні локації розміщення не розкриваються, раніше повідомлялося про будівництво сховищ для тактичної ядерної зброї на базі Лейкенхіт у Великій Британії. Цей крок підкреслює значущість стійкості ланцюжків поставок для підтримки оперативної готовності в умовах глобальних викликів.

Технічні особливості B61-12

Модернізована термоядерна бомба B61-12 стала відповіддю на сучасні виклики. Її ключові характеристики:

боєголовка: 50 кілотонн;

навігація: інерціальна система, що забезпечує точне попадання;

точність: відхилення від цілі не перевищує 30 метрів завдяки GPS-навігації та хвостовим кермам;

конструкція: хвостове оперення дозволяє скидати бомбу на значній відстані від цілі;

термін служби: продовжено на 20 років завдяки модернізації.

платформа для застосування: літаки F-35A Lightning II та F-15E.

Ядерна бомба B61-12

Ці характеристики роблять B61-12 універсальним засобом стратегічного стримування, який можна використовувати на різних літаках, включно з F-35 і B-2. Особливу увагу привертає можливість використання B61-12 з винищувачами п'ятого покоління F-35A, які мають малопомітність і високу ймовірність проникнення вглиб території противника.

Таким чином розгортання B61-12 підкреслює перехід США до ядерної зброї нового покоління, орієнтованої на мінімізацію руйнувань і точність ударів. Однак перспективи її застосування в реальних конфліктах залишаються під питанням через ризик глобальної ескалації.

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Нагадаємо, російські ракетні війська стратегічного призначення в грудні повідомили про завершення переозброєння однієї з дивізій в Оренбурзькій області на гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард". На думку фахівців, розгортання цієї ракетної системи має критичне значення для РФ.