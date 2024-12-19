У РФ заявили про поповнення ядерного арсеналу комплексом "Авангард": що відомо про ракету

На думку фахівців, розгортання цієї ракетної системи має критичне значення для Росії, оскільки традиційні МБР ризикують бути перехопленими ще до досягнення цілі.

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Російські ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) 18 грудня повідомили про завершення переозброєння однієї з дивізій в Оренбурзькій області на гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард". Командувач РВСП Сергій Каракаєв підкреслив, що ця подія стала важливим етапом у модернізації стратегічного арсеналу Росії.

У коментарі росЗМІ він традиційно заявив, що комплекс "Авангард" має унікальні характеристики і "не має аналогів" у світовому бойовому ракетобудуванні.

За інформацією російських джерел, комплекс "Авангард" являє собою інноваційну систему, яка поєднує гіперзвуковий глайдер 15Ю71 з міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) УР-100Н УТТХ.

Швидкість апарату нібито досягає 27 Махів (близько 33 000 км/год), що робить його практично невразливим для сучасних систем протиракетної оборони. А заявлена маневреність глайдера дозволяє йому обходити як стаціонарні, так і мобільні системи перехоплення.

Передбачувана конструкція ракети "Авангард" Фото: Відкриті джерела

На думку оглядачів Army Recognition, розгортання системи "Авангард" має критичне значення для Росії, оскільки вона зміцнює стратегічне ядерне стримування перед обличчям еволюціонуючих глобальних загроз.

У міру вдосконалення систем протиракетної оборони традиційні міжконтинентальні балістичні ракети ризикують бути перехопленими ще до досягнення цілі, тож "Авангард" покликаний усунути цю уразливість.

Про кількість ракет, поставлених на озброєння, не уточнювали, проте, за підрахунками аналітиків Defense Express, російські РВСП на початок 2024 року мали в розпорядженні 8 ракет "Авангард".

За інформацією західних профільних ресурсів, ця ракетна система може бути ефективною для завдавання ударів по критично важливих об'єктах, як-от стратегічний потенціал супротивника, протиповітряна і протиракетна оборона, об'єкти командування та управління, а також потенційно швидкоплинні цілі, включно з військовим або цивільним керівництвом.

Заявлені технічні характеристики

Швидкість: до 27 Махів (33 000 км/год).

Дальність: понад 10 000 км.

Боєзаряд: ядерний або звичайний, потужністю до 2 мегатонн.

Кінетична енергія: еквівалент удару потужністю до 18 тонн тротилу.

Нагадаємо, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов ще 2018 року висловив думку, що фахівці скептично ставляться до можливостей чергової російської зброї в дусі "аналогів немає".

"Інженери-теплотехніки, які обізнані в можливостях металу за високих температур, говорять про те, що за таких швидкостей, які заявляють у Кремлі, ракета мала просто зруйнуватися. Фахівці поки вельми скептично ставляться до інформації про цю ракету", — каже Селезньов.