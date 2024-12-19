В РФ заявили о пополнении ядерного арсенала комплексом "Авангард": что известно о ракете

По мнению специалистов, развертывание данной ракетной системы имеет критическое значение для России, поскольку традиционные МБР рискуют быть перехваченными еще до достижения цели.

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Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 18 декабря сообщили о завершении перевооружения одной из дивизий в Оренбургской области на гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Командующий РВСН Сергей Каракаев подчеркнул, что это событие стало важным этапом в модернизации стратегического арсенала России.

В комментарии росСМИ он традиционно заявил, что комплекс "Авангард" обладает уникальными характеристиками и "не имеет аналогов" в мировом боевом ракетостроении.

По информации российских источников, комплекс "Авангард" представляет собой инновационную систему, которая сочетает гиперзвуковой глайдер 15Ю71 с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) УР-100Н УТТХ.

Скорость аппарата якобы достигает 27 Махов (около 33 000 км/ч), что делает его практически неуязвимым для современных систем противоракетной обороны. А заявленная маневренность глайдера позволяет ему обходить как стационарные, так и мобильные системы перехвата.

Предполагаемая конструкция ракеты "Авангард" Фото: Открытые источники

По мнению обозревателей Army Recognition, развертывание системы "Авангард" имеет критическое значение для России, поскольку она укрепляет стратегическое ядерное сдерживание перед лицом эволюционирующих глобальных угроз.

По мере совершенствования систем противоракетной обороны традиционные межконтинентальные баллистические ракеты рискуют быть перехваченными еще до достижения цели, поэтому "Авангард" призван устранить эту уязвимость.

О количестве ракет, поставленных на вооружение не уточнялось, однако по подсчетам аналитиков Defense Express, российские РВСН на начало 2024 года имели в распоряжении 8 ракет "Авангард".

По информации западных профильных ресурсов, данная ракетная система может быть эффективна для нанесения ударов по критически важным объектам, таким как стратегический потенциал противника, противовоздушная и противоракетная оборона, объекты командования и управления, а также потенциально скоротечные цели, включая военное или гражданское руководство.

Заявленные технические характеристики

Скорость: до 27 Махов (33 000 км/ч).

Дальность: свыше 10 000 км.

Боезаряд: ядерный или обычный, мощностью до 2 мегатонн.

Кинетическая энергия: эквивалент удара мощностью до 18 тонн тротила.

Напомним, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев еще в 2018 году высказал мнение, что специалисты скептически относятся к возможностям очередного российского оружия в духе "аналогов нет".

"Инженеры-теплотехники, которые осведомлены в возможностях металла при высоких температурах, говорят о том, что при таких скоростях, которые заявляются в Кремле, ракета должна была просто разрушиться. Специалисты пока весьма скептически относятся к информации об этой ракете", – говорит Селезнев.