Путин напугал западную ПРО ракетами "Авангард": какую оценку дают эксперты

Аналитики отмечают потенциальные уязвимости в российской системе обороны. В частности развертывание F-35 у границ РФ представляет угрозу для российских МБР.

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Президент РФ Путин 13 марта во время интервью российским пропагандистам заявил, что реактивный комплекс "Авангард", который внедрен в состав Российских стратегических ядерных сил, "перечеркнул" сотни миллиардов долларов инвестиций США и их союзников в технологии противоракетной обороны. Однако вблизи российских границ размещены истребители F-35, которые к 2023 году, будут оснащены противоракетными системами, представляющими угрозу для передового ракетного вооружения РФ. Об этом 15 марта рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Глава Кремля заявил о превосходстве межконтинентальной ракеты "Авангард", интегрированной с гиперзвуковым планерным блоком, над обширными системами противоракетной обороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул способность "Авангарда" обходить системы противоракетной обороны, которая якобы развивает скорость в 27 Махов и совершает курсовые маневры, что делает практически невозможным его отслеживание и перехват.

Несмотря на заявленные внушительные возможности "Авангарда", эксперты отмечают потенциальные уязвимости в российской системе обороны, включая удары по ракетным шахтам и перехват на ранних стадиях запуска. Растущее развертывание истребителей F-35 у границ России также представляет угрозу для российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Потенциал комплекса "Авангард": мнение экспертов

Профильные ресурсы пишут, что теоретически комплекс "Авангард" обеспечивает практически неограниченную дальность действия. Так в качестве ракетного ускорителя "Авангард" использует МБР УР-100Н УТТХ, которая выводит сверхзвуковой разгонный блок на нужную высоту и скорость.

После разгона ракета направляется к цели по небаллистической траектории. Эта характеристика заметно отличает гиперзвуковое оружие типа "Авангард" от традиционных МБР, предлагая менее предсказуемые траектории полета и сигнатуры после старта, что делает их более сложными для обнаружения, отслеживания или поражения системами противоракетной обороны.

Компьютерная графика, сопровождающая заявление Путина, показала, как ракета прокладывает курс из России в Атлантику, облетает южноамериканский мыс Горн, а затем продолжает наносить удары по цели на Гавайях.

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Между тем бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев еще в 2018 году высказал мнение, что специалисты скептически относятся к возможностям очередного российского оружия в духе "Аналогов нет".

"Инженеры-теплотехники, которые осведомлены в возможностях металла при высоких температурах, говорят о том, что при таких скоростях, которые заявляются в Кремле, ракета должна была просто разрушиться. Специалисты пока весьма скептически относятся к информации об этой ракете", – говорит Селезнев.

Ответ на слова Макрона

Обозреватели также отметили, что упоминание об "Авангарде" происходит в тот момент, когда потенциальное участие европейских военных в Украине возобновляет дискуссии о ядерном оружии и балансе сил между Западом и Россией.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности своей страны противостоять любому преимуществу России в украинском конфликте, призвав союзников не смириться с поражением и рассмотреть "все возможные варианты действий" для поддержки Украины.

Ранее политический обозреватель Леонид Швец в интервью Фокусу рассказал, что все реляции со стороны Путина о готовности отстаивать территорию России с помощью ядерного оружия, являются лишь предвыборной пропагандой.