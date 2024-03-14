"Россия — наш противник": Макрон рассказал, будут ли французские военные в Украине (видео)

По словам французского президента, Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль проиграл войну. Париж готов принять для этого все меры.

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Все должны осознать, что Россия не должна победить в войне против Украины. Соответственно, Запад должен сделать все, что от него зависит, чтобы помочь Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью местным телеканалам, передает Le Figaro.

По его словам, что касается отправки французских войск в Украину, то Париж не уверен, что решится на такой шаг в ближайшее время, однако все возможно. Все будет зависеть от того, как развивается ситуация.

"Мы не уверены, что сделаем это. Мы не находимся в такой ситуации в данный момент, но мы не исключаем такой вариант. Я предполагаю, что я поднимаю эту возможность. Мы установили слишком много границ в нашем словаре. Мы не идем на эскалацию. Мы не воюем с Россией, но мы не должны позволить ей победить", — заявил Эммануэль Макрон.

Комментируя прошлогоднее контрнаступление ВСУ, французский президент сказал, что оно пошло не совсем по плану и ситуация для украинской стороны достаточно сложная. Все это связано с тем, что Россия более крупная страна и имеет некоторое преимущество в живой силе.

В то же время, начало 2024 года должно стать рывком и Эммануэль Макрон надеется, что Россия все же отступит от своих позиций и прекратит войну. Париж в свою очередь не собирается брать на себя инициативу и не пойдет на эскалацию.

От победы Украины зависит многое, ведь при ином сценарии жизнь французов и всей Европы сильно поменяется.

"Мы сделаем все необходимое для достижения нашей цели. Если бы Россия победила, жизнь французов изменилась бы. У нас больше не будет безопасности в Европе. Авторитет Европы был бы сведен к нулю. Какая безопасность будет у европейцев? Россия — наш противник. Кремлевский режим — наш противник. Но мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы готовы ответить на возможную эскалацию со стороны России", — продолжил президент Франции.

В целом Эммануэль Макрон подытожил, что ответственной стороной за войну является Кремль и если ситуация начнет ухудшаться, то Париж будет готов сделать так, чтобы Россия никогда не победила.

Напомним, 14 марта французская газета Le Monde выпустила материал, в котором заявляет, что Эммануэль Макрон говорил своему окружению о необходимости отправить войска в Украину в 2024 году. Французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации на фронте, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение россиян, которое "идет в тупик".