Макрон заявлял окружению, что ему придется отправить войска в Украину в 2024 году, — Le Monde

По информации издания, французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации в Украине, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение россиян, которое "идет в тупик".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал своему окружению, что обеспокоен ситуацией в Украине и заявлял, что ему придется отправить военных в Одессу в 2024 году. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По информации журналистов, о таком решении Макрон сообщил своему окружению еще 21 февраля этого года, после церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне героя французского движения Сопротивления Мисака Манушяна.

Как пишут в материале, президент Франции был обеспокоен ухудшением ситуации в Украине, где более двух лет продолжается полномасштабная война, которая "идет в тупик".

"В любом случае, в следующем году мне придется отправить ребят в Одессу", — сказал Макрон перед своим окружением.

Кроме того, уже 26 февраля Макрон ответил на вопрос из приемной на Елисейских полях о возможности введения западных войск в Украину.

"Ничего нельзя исключать как само собой разумеющееся", — ответил глава Франции.

Напомним, 11 марта президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что присутствие войск НАТО в Украине не нарушает международных норм. Он рассказал, что после оккупации Крыма и части Донбасса в Украине действовала учебная миссия Альянса, в состав которой вошло более 15 стран.

Однако в Словакии придерживаются другого мнения и считают, что отправка войск в Украину — "красная линия". В связи с этим в Братиславе убеждены, что пришло время вернуть беженцев обратно. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что наибольшей помощью ВСУ будет возвращение военнообязанных украинцев из-за рубежа. Он убежден, что уже нужно искать мирные решения.