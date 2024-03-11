Отправка войск — "красная линия": в Словакии призвали вернуть беженцев в Украину

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что наибольшей помощью ВСУ будет возвращение военнообязанных украинцев из-за рубежа. Он убежден, что уже нужно искать мирные решения.

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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что войска НАТО не нужно отправлять в Украину, зато стоит вернуть "трусливых" украинцев из ЕС. Такое заявление он сделал во время эфира, передает пресс-служба партии SMER-SD в Facebook.

"Отправлять в Украину солдат из стран НАТО — это грубая красная линия, пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта. Странам Запада нужно позволить возвращение трусливых украинцев на Родину" — сказал Роберт Калиняк.

Он отметил, что наибольшей помощью украинской армии будет то, что она будет иметь достаточное количество людей. Сейчас же есть беженцы, которых защищает ЕС, предоставляет работу и дом, однако которые могут быть призывниками в Украине.

Также Калиняк отметил, что призывы словацкой оппозиции и западных стран по увеличению помощи украинским бойцам могут привести к эскалации. По словам министра обороны, если страны "были серьезно настроены" на поддержку Украины и победу над Российской Федерацией, они бы призвали позволить украинским мужчинам призывного возраста вернуться на Родину.

Он добавил, что уже видел результаты войны "до последнего украинца", в частности теперь пришло время искать мирные решения. Роберт Калиняк убежден, что только немедленное прекращение боевых действий, сможет предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину. По его словам, в будущем "ничего не следует исключать".

11 марта президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что присутствие войск НАТО в Украине не нарушает международные нормы. Он рассказал, что после оккупации Крыма и части Донбасса в Украине действовала учебная миссия Альянса, в состав которой вошло более 15 стран.