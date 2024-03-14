Макрон заявляв оточенню, що йому доведеться відправити війська в Україну у 2024 році, — Le Monde

За інформацією видання, французький президент був стурбований погіршенням ситуації в Україні, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення росіян, яке "йде в глухий кут".

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Президент Франції Емманюель Макрон повідомляв своєму оточенню, що стурбований ситуацією в Україні та заявляв, що йому доведеться відправити військових в Одесу у 2024 році. Про це пише французька газета Le Monde.

За інформацією журналістів, про таке рішення Макрон повідомив своєму оточеню ще 21 лютого цього року, після церемонії перепоховання в паризькому Пантеоні героя французького руху Опору Мисака Манушяна.

Як пишуть у матеріалі, президент Франції був стурбований погіршенням ситуації в Україні, де понад два роки триває повномасштабна війна, яка "йде в глухий кут".

"У будь-якому випадку, в наступному році мені доведеться відправити хлопців в Одесу", — сказав Макрон перед своїм оточенням.

Крім того, вже 26 лютого Макрон відповів на запитання з приймальні на Єлисейських полях про можливість введення західних військ в Україну.

"Нічого не можна виключати як само собою зрозуміле", — відповів очільник Франції.

Нагадаємо, 11 березня президент Чехії Петр Павел наголосив, що присутність військ НАТО в Україні не порушує міжнародних норм. Він розповів, що після окупації Криму і частини Донбасу в Україні діяла навчальна місія Альянсу, до складу якої ввійшло понад 15 країн.

Проте у Словаччині дотримуються іншої думки і вважають, що відправлення військ в Україну — "червона лінія". У зв'язку з цим у Братиславі переконані, що настав час повернути біженців назад. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк вважає, що найбільшою допомогою ЗСУ буде повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону. Він переконаний, що вже потрібно шукати мирні рішення.