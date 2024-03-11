Макрон зробив помилку: Столтенберг заявив, що НАТО не планує надсилати війська в Україну

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, навіть якщо країни-члени вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс загалом, оскільки всі вони пов’язані пактом про колективну оборону.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує надсилати своїх військовослужбовців в Україну. Про це повідомляє Sky News.

У виданні зазначають, що у такий спосіб Столтенберг відмежувався від заяви президента Франції Емманюеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ на українських територіях.

"НАТО не планує надсилати війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту", — запевняє він.

За словами генерального секретаря НАТО, навіть якщо країни-члени вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс загалом, оскільки всі вони пов’язані пактом про колективну оборону.

Він також натякнув, що Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ.

"Я вважаю, що важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас", — резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість відправлення військ в Україну. За його словами, у майбутньому "нічого не слід виключати".

11 березня президент Чехії Петр Павел наголосив, що присутність військ НАТО в Україні не порушує міжнародних норм. Він розповів, що після окупації Криму і частини Донбасу в Україні діяла навчальна місія Альянсу, до складу якої ввійшло понад 15 країн.

А ось у Словаччині дотримуються іншої думки і вважають, що відправлення військ в Україну — "червона лінія". У зв'язку з цим у Братиславі переконані, що настав час повернути біженців назад. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк вважає, що найбільшою допомогою ЗСУ буде повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону. Він переконаний, що вже потрібно шукати мирні рішення.