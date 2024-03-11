Присутність військових НАТО в Україні не порушить міжнародних норм, — президент Чехії

За словами Петера Павела, необхідно провести чітку відмінність між розгортанням бойових підрозділів і можливим залученням військ до "допоміжної" діяльності.

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Президент Чехії Петр Павел заявив, що присутність військовослужбовців Північноатлантичного Альянсу в Україні не є порушенням міжнародних норм. Про це пише Euractiv.

Павел зазначив, що після окупації росіянами Кримського півострова та частини Донбасу на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входили понад 15 країн і близько 1000 осіб.

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Чеський лідер наголосив, що потрібно провести чітку відмінність між розгортанням підрозділів для ведення бойових дій і можливим залученням військ до "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.

"З погляду міжнародного права і Статуту ООН ніщо не могло б перешкодити військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам, допомагати у виконанні операцій в Україні", — наголосив Павел.

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримає він введення військ НАТО для прямої підтримки України, Павел зазначив, що не відмовився б від дискусії на цю тему. За його словами, одним із варіантів такої підтримки могло б бути перекидання в Україну військових інструкторів для навчання українських солдатів.

"Навіть якщо на її (українській) території перебуває навчальна місія, це не є порушенням будь-яких міжнародних правил. І від нас залежить, яку форму допомоги ми виберемо для надання Україні, поки ми залишаємося в межах небойових дій", — сказав президент Чехії.

Павел також вказав на те, що сьогодні союзники постачають Україні танки, крилатими ракетами середньої дальності, і мають намір передати Києву літаки, однак це не спричинило нападу РФ на країни НАТО.

"Росія прекрасно розуміє, що це буде порушенням закону набагато більшого масштабу, ніж те, що вона робить зараз", — зазначив Павел.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО допускають можливість відправки військ в Україну. За його словами, лідери альянсу обговорили це питання, однак поки що не дійшли консенсусу.

Зі свого боку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "деякі країни", називати які він не збирається, вже направили в Україну своїх військовослужбовців. Дипломат також заявив, що "Захід повинен реалізувати творчо визначену й асиметричну ескалацію".