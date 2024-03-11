Макрон совершил ошибку: Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска в Украину

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, даже если страны-члены решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку все они связаны пактом о коллективной обороне.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять свои военнослужащих в Украину. Об этом сообщает Sky News.

В издании отмечают, что таким образом Столтенберг отмежевался от заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные союзники не должны исключать размещение войск на украинских территориях.

"НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта", — уверяет он.

По словам генерального секретаря НАТО, даже если страны-члены решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку все они связаны пактом о коллективной обороне.

Он также намекнул, что Макрон совершил ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск.

"Я считаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас", — резюмировал Столтенберг.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину. По его словам, в будущем "ничего не следует исключать".

11 марта президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что присутствие войск НАТО в Украине не нарушает международных норм. Он рассказал, что после оккупации Крыма и части Донбасса в Украине действовала учебная миссия Альянса, в состав которой вошло более 15 стран.

А вот в Словакии придерживаются другого мнения и считают, что отправка войск в Украину — "красная линия". В связи с этим в Братиславе убеждены, что пришло время вернуть беженцев обратно. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что наибольшей помощью ВСУ будет возвращение военнообязанных украинцев из-за рубежа. Он убежден, что уже нужно искать мирные решения.