"Касается всех нас": в Литве поддержали начало дискуссии об отправке войск НАТО в Украину

По словам литовского дипломата Габриэлюса Ландсбергиса, если начать говорить про инициативу французского президента активнее, тогда навязанные самим себе "красные линии" будут разрушены. Из-за войны в Украине никто не может чувствовать себя в безопасности.

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Некоторые страны на Западе могут чувствовать себя в безопасности, однако это совершенно не так. Пришло время действовать решительнее. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Ouest-France.

По его словам, именно сейчас может быть подходящий момент для того, чтобы активно обсудить вопрос отправки западных войск в Украину. Такое предложение выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон и в результате уже несколько недель идут серьезные дебаты по этому поводу.

"Сейчас самое подходящее время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Отдельно литовский дипломат добавил, что российская агрессия в любой момент может расшириться и ни одна из мировых столиц не сможет находиться далеко от Киева для российских оккупантов. Это противостояние касается всех, убежден Габриэлюс Ландсбергис, и никто не может чувствовать себя в безопасности.

"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинская линия фронта сравнима с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас", — добавил глава МИД Литвы.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину. По его словам, в будущем "ничего не следует исключать".

11 марта президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что присутствие войск НАТО в Украине не нарушает международные нормы. Он рассказал, что после оккупации Крыма и части Донбасса в Украине действовала учебная миссия Альянса, в состав которой вошло более 15 стран.

А вот в Словакии придерживаются другого мнения и считают, что отправка войск в Украину — "красная линия". В связи с этим в Братиславе убеждены, что пришло время вернуть беженцев обратно. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что наибольшей помощью ВСУ будет возвращение военнообязанных украинцев из-за рубежа. Он убежден, что уже нужно искать мирные решения.