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Военный Фокус Российско-украинская война

Ядерный удар по Украине: способна ли ПРО перехватить российскую ракету, — эксперты

запуск Сармата
Фото: Скриншот | Запуск баллистической ракеты "Сармат"

В Европе расположены два объекта системы противоракетной обороны США высшего эшелона — Aegis Ashore, которые оснащены перехватчиками SM-3. Однако у россиян есть и тактическое ядерное оружие, против которого SM-3 не эффективны.

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В Кремле неоднократно звучали угрозы применения ядерного оружия, в том числе по территории Украины. В этой связи обозреватели Defense Express разбирались в вопросе, способна ли американская система ПРО в Европе перехватить российскую ядерную ракету, выпущенную по украинской территории.

Эксперты отмечают, что еще с 2022 года в Европе функционирует два основных элемента противоракетной обороны США высшего эшелона — Aegis Ashore. Один объект размещен в Польше, другой — в Румынии. Системы еще в 2022 году должны были получить новейшую версию специального перехватчика Standard Missile 3 или SM-3. Фактически наземные комплексы Многофункциональной системы управления оружием (МСУО) оснащены перехватчиками, как на ракетных эсминцах Aegis класса Arleigh Burke.

перехватчик SM-3 Fullscreen
Перехватчик Standard Missile 3

В материале отмечено, что объекты Aegis Ashore расположены в Польше в 500 км от границы с Украиной, в Румынии — в 380 км от украинских рубежей, однако дистанционное покрытие системы охватывает пространство, значительно превышающее территорию Украины.

Комплекс Aegis Ashore Fullscreen
Комплекс Aegis Ashore

Согласно презентации главы Агентства противоракетной обороны минобороны США Патрика О'Райлина в 2015 году, "номинальное покрытие обоих Aegis Ashore не только перекрывают Украину, а заходят далеко за пределы РФ", отмечают эксперты. При этом дальность перехвата SM-3 составляет 1200 км.

Радиус покрытия Aegis Ashore Fullscreen
Радиус покрытия Aegis Ashore

Между тем речь идет о перехвате таких российских межконтинентальных баллистических ракет, как РС-12М "Тополь", РС-24 "Ярс", Р-36М2 "Воевода" и РС-28 "Сармат". В случае применения таких ракет, их запуск мгновенно фиксируется загоризонтными РЛС и спутниковой группировкой, так как это является одним из ключевых элементов ядерного сдерживания.

Такие ракеты попытаются перехватить на ранних стадиях полета, поскольку далее они поднимаются на высоты свыше 1000 км, а в финальной стадии полета начинается процесс разделения боеголовок и выпуск ложных целей, что крайне усложняет перехват.

Таким образом Aegis Ashore прикрывает не Украину, а накрывает часть районов дислокации российских межконтинентальных баллистических ракет. Иными словами, сбивать любую запущенную межконтинентальную ракету из РФ будут стараться максимально быстро.

Вместе с тем Россия обладает и тактическим ядерным оружием. Например, перед ракетой ОТРК "Искандер", оснащенной ядерной боеголовкой, перехватчик SM-3 будет беспомощным, но уничтожение подобных целей входит в круг задач ЗРК Patriot PAC3.

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Напомним, согласно отчету американской разведки, общая стратегия РФ сдвигается в сторону ядерного оружия, которое может быть применено из-за неспособности Москвы добиться быстрых и решительных побед в Украине.