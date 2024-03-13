"Оружие существует, чтобы его использовать": США обеспокоены готовностью Путина нанести ядерный удар

С военно-технической точки зрения Россия готова применить оружие массового поражения, однако в США не заметили серьезных изменений в ядерной позиции Москвы, рассказали журналисты.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва технически готова к ядерной войне, тогда как в Вашингтоне выразили беспокойство по этому поводу. Об этом сообщило издание Reuters 13 марта.

По словам Путина, эскалацией конфликта якобы будет считаться то, если США пришлют своих военных в Украину. Однако он отметил, что пока не видит необходимости в использовании ядерного оружия в Украине.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы", — сказал Владимир Путин.

Зато в США не заметили серьезных изменений в ядерной позиции РФ, однако публичные предостережения Кремля о применении ядерного оружия, посеяли беспокойство в Вашингтоне.

Издание со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина сообщило, что использование ядерного оружия было якобы прописано в ядерной доктрине Кремля, которая определяет условия, при которых будет использоваться такое оружие. Речь идет об "ответе на нападение с применением ядерного или иного оружия массового уничтожения или использование обычного оружия, оружия против России, когда под угрозой будет само существование государства".

"Оружие существует для того, чтобы его использовать", — подчеркнул Владимир Путин и добавил, что у России есть свои принципы.

Напомним, 9 марта в СМИ сообщили, что США готовились к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине в конце 2022 года. Администрация Байдена была "особенно обеспокоена".

10 марта в СМИ заявили, что Вашингтон готовил ответ Москве на возможное применение ядерного оружия по Украине. Однако контрход США должен был быть неядерным, но с драматической реакцией.