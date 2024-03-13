"У нас есть принципы": Путин заявил о готовности применить ядерное оружие

По словам главы Кремля, если США проведут ядерные испытания — Россия пойдет на аналогичный шаг. Применять оружие массового поражения Москва будет при условии возникновения угрозы существованию самой РФ

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Президент России Владимир Путин продолжает акцентировать внимание на военном потенциале. Глава российского государства заявил о готовности страны к возможной ядерной конфронтации. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву, передает издание "РИА-Новости".

В своем выступлении он решил подчеркнуть готовность России к возможной ядерной войне, обращая внимание как на военные, так и на технические аспекты этой подготовки.

Президент России отметил, что ядерная триада РФ является более современной по сравнению с триадами других государств. Также он отметил, что Соединенные Штаты продолжают развивать свои ядерные силы. Впрочем, он подчеркнул, что это не означает, что Вашингтон готов начать ядерную войну уже завтра.

На этом его заявления о США не утихали. Владимир Путин также заявил, что если ядерные испытания проведут США, то то же самое может сделать и Россия.

В то же время, он подчеркнул, что РФ готова использовать ядерное оружие. Однако он уверяет, что это произойдет лишь в случае, если возникает угроза существованию его государства.

"Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, причинение вреда нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", – подчеркнул Путин.

Напомним, по информации издания РБК, Китай предложил ядерным державам заключить соглашение, которое предусматривает отказ от нанесения удара первыми, однако Москва на такое предложение ответила отказом.