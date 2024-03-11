Обстановка деградирует: в РФ отвергли идею Китая запретить превентивные ядерные удары
По словам российских дипломатов, нужен "комплексный подход", потому что отношения между ядерными державами резко обострились.
Пекин призвал ядерные державы заключить соглашение, предусматривающее отказ от нанесения удара первыми. В МИД РФ на такое предложение ответили отказом. Об этом сообщает РБК.
В этой сфере все меры надо рассматривать в комплексе, объяснили российские дипломаты в ответ на предложение об отказе от упреждающих ядерных ударов.
Идею китайских партнеров, объяснили в российском МИД, нужно "рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами".
По словам дипломатов, "комплексный подход" нужен потому, что обстановка в мире продолжает деградировать, а отношения между ядерными державами резко обострились. Вместе с тем объясняется, что к любым инициативам Китая относятся с "вниманием и уважением".
Представители КНР предложили заключить новый договор между странами, обладающими ядерным оружием, в феврале.
Руководитель департамента по контролю оружия в МИД Китая Сунь Сяобо тогда сослался на то, что страны с сильнейшей военной мощью вновь и вновь нарушают договоренности, формируют блоки и группировки, что наносит ущерб стратегическому балансу и стабильности.
Требование освободить мир от угрозы применения ядерного оружия Сяобо назвал "справедливым и разумным".
Напомним, что РФ, Иран и Китай согласовали совместные военные учения с флотом и авиацией.
Также сообщалось, что китайские военные поражают цели FPV-дронами на учениях.