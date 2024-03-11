Обстановка деградирует: в РФ отвергли идею Китая запретить превентивные ядерные удары

По словам российских дипломатов, нужен "комплексный подход", потому что отношения между ядерными державами резко обострились.

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Пекин призвал ядерные державы заключить соглашение, предусматривающее отказ от нанесения удара первыми. В МИД РФ на такое предложение ответили отказом. Об этом сообщает РБК.

В этой сфере все меры надо рассматривать в комплексе, объяснили российские дипломаты в ответ на предложение об отказе от упреждающих ядерных ударов.

Идею китайских партнеров, объяснили в российском МИД, нужно "рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами".

По словам дипломатов, "комплексный подход" нужен потому, что обстановка в мире продолжает деградировать, а отношения между ядерными державами резко обострились. Вместе с тем объясняется, что к любым инициативам Китая относятся с "вниманием и уважением".

Представители КНР предложили заключить новый договор между странами, обладающими ядерным оружием, в феврале.

Руководитель департамента по контролю оружия в МИД Китая Сунь Сяобо тогда сослался на то, что страны с сильнейшей военной мощью вновь и вновь нарушают договоренности, формируют блоки и группировки, что наносит ущерб стратегическому балансу и стабильности.

Требование освободить мир от угрозы применения ядерного оружия Сяобо назвал "справедливым и разумным".

Напомним, что РФ, Иран и Китай согласовали совместные военные учения с флотом и авиацией.

Также сообщалось, что китайские военные поражают цели FPV-дронами на учениях.