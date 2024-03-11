Обставини деградують: в РФ відкинули ідею Китаю заборонити превентивні ядерні удари

За словами російських дипломатів, потрібен "комплексний підхід", тому що відносини між ядерними державами різко загострилися.

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Пекін закликав ядерні держави укласти угоду, яка передбачає відмову від завдання удару першими. В МЗС РФ на таку пропозицію відповіли відмовою. Про це повідомляє РБК.

У цій сфері всі заходи треба розглядати в комплексі, пояснили російські дипломати у відповідь на пропозицію про відмову від попереджувальних ядерних ударів.

Ідею "китайських партнерів", пояснили в російському МЗС, потрібно "розглядати в загальному контексті воєнно-політичних реалій і у взаємозв'язку з іншими значущими факторами".

За словами дипломатів, "комплексний підхід" потрібен, тому що обставини у світі продовжують деградувати, а відносини між ядерними державами різко загострилися. Водночас пояснюється, що до будь-яких ініціатив Китаю ставляться з "увагою та повагою".

Представники КНР запропонували укласти новий договір між країнами, що володіють ядерною зброєю, в лютому.

Керівник департаменту з контролю зброї в МЗС Китаю Сунь Сяобо тоді покликався на те, що країни з найсильнішою військовою міццю знову й знову порушують домовленості, формують блоки й угруповання, що завдає шкоди стратегічному балансу та стабільності.

Вимогу звільнити світ від загрози застосування ядерної зброї Сяобо назвав "справедливою та розумною".

Нагадаємо, що РФ, Іран і Китай погодили спільні військові навчання з флотом і авіацією.

Також повідомлялося, що китайські військові уражають цілі FPV-дронами на навчаннях.