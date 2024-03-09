Западная разведка получила информацию: США готовились к ядерному удару РФ по Украине, — CNN

США разрабатывали планы на случай чрезвычайных ситуаций в случае ядерной атаки РФ и для передачи предупреждений российской стороне о последствиях удара. Для этого американцы сотрудничали не только со своими союзниками, рассказали журналисты.

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США готовились к тому, что Российская Федерация потенциально нанесет удар по Украине с помощью ядерного оружия в конце 2022 года. Об этом сообщило издание CNN.

По словам официальных американских лиц, администрация Джо Байдена была "особенно обеспокоена" тем, что ВС РФ применят тактическое или боевое ядерное оружие. В частности, страх администрации "был не просто гипотетическим — он также основывался на некоторой информации, которую мы собрали".

С конца лета до осени 2022 года Совет нацбезопасности созвал ряд заседаний для того, чтобы ввести планы на случай чрезвычайных ситуаций "в случае или очень четких признаков того, что они собираются что-то сделать, атаковать с помощью ядерного оружия, или если бы они просто это сделали, как бы мы ответили, как бы мы попытались предотвратить это или сдержать его".

США сотрудничали с союзниками для разработки планов на случай чрезвычайных ситуаций в случае ядерной атаки РФ и для передачи предупреждений российской стороне о последствиях удара. Также страна пыталась привлечь помощь стран, не являющихся союзниками, — Китая, Индии. В частности, официальные американские лица считают, что информационно-разъяснительная работа и публичные заявления лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди помогли избежать этой ситуации.

Почему РФ могла использовать ядерное оружие

В США считали, что РФ могла применить ядерное оружие из-за проблем на фронте. В конце лета 2022 года украинские военные наступали на тогда временно оккупированный Херсон, который считался "самой большой наградой России". В администрации Байдена считали, что это может стать "потенциальным триггером" для использования ядерного оружия.

"Если значительное количество российских войск было разгромлено — если их жизнь была разрушена как таковая — это было своего рода предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству", — сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

Таким образом РФ могла рассматривать тактический ядерный удар как сдерживающий фактор против дальнейших потерь захваченных украинских территорий. Также в то время РФ распространяла историю о якобы украинской "грязной бомбе", которую могут использовать против РФ. В США были убеждены, что таким образом это был повод, чтобы РФ "сделала что-то сумасшедшее". Кроме этого, западные спецслужбы получили информацию, что между российскими официальными лицами открыто обсуждают ядерный удар.

Использование тактического ядерного оружия

Тактическое ядерное оружие мало, им можно стрелять из обычных систем, которые уже размещены на поле боя.

"Если они собирались использовать тактическое ядерное оружие, особенно тактическое ядерное оружие очень низкой мощности, и особенно если они собирались использовать только одно или очень небольшое количество, это было не на сто процентов ясно для нас (западной разведки, — ред.), что мы бы обязательно знали", — рассказал высокопоставленный чиновник.

Напомним, 8 марта сообщалось, что РФ имеет 5580 ядерных боезарядов. В частности, враг может нанести ядерный удар из разного вида оружия — ЗРК С-300, береговой комплекс "Бастион", подводные лодки или авиация.

6 марта бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Украина готовилась к российскому ядерному удару на Пасху 2022 года. Враг мог атаковать Яворовский полигон во Львовской области.