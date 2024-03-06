"Прощальное средство": у Путина не исключают применения ядерного оружия

Спикер президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное оружие может быть применено только в случае угрозы существованию России и заверил, что об этом вопросе нельзя говорить "безответственно".

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В Кремле назвали рассуждения о ядерной войне на Западе "безответственными" и заявили, что применение ядерного оружия Россией станет "последним, прощальным средством". Об этом в среду, 6 марта, сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Ядерная война — последнее, "прощальное средство", поэтому все рассуждения о ней на Западе безответственны", — заявил Песков во время "всемирного фестиваля молодежи" "Знание.Первые", который проходит с 1 по 7 марта по указу Владимира Путина.

Кроме того, спикер президента России заявил, что ядерное оружие могут применить только в случае угрозы существованию Российской Федерации.

"Что касается нас, то все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. И опять же, если избежать юридического языка, там это именно трактуется как "прощальное оружие". Если что-то будет угрожать существованию нашей страны, вот тогда ядерное оружие. Кроме того, нельзя говорить об этом безответственно. И вот я в этом убежден", — сказал Песков.

Напомним, 1 марта Министерство обороны РФ заявило о проведении учебно-боевого запуска мобильной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс".

29 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Путин заявил, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.