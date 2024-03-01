В России объявили о новом пуске ядерной ракеты "Ярс" (видео)

Известно, что это уже второй пуск стратегических ядерных боеголовок за 4 месяца. В этот раз Минобороны РФ утверждает — целью является подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.

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В Минобороны РФ заявили, что они провели учебно-боевой запуск мобильной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" с твердотопливным двигателем, оборудованной разделяющейся головной частью. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В РФ объявили, что пуск провели на государственном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Сообщается, что учебные боевые блоки были доставлены в указанный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

По заявлению Министерства обороны Российской Федерации, основной целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.

"При подготовке к данному мероприятию Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", — утверждают россияне.

Что известно про предыдущие испытания ракет "Ярс"

Напомним, что осенью 2023 года в России уже проходили ядерные испытания ракет "Ярс" и "Булава". РФ провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая составляет основу наземного компонента стратегических ядерных сил страны-агрессора. По данным ГУР, ракету запускали с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Носитель ядерного оружия был запущен 33 ракетной армией и должен был поразить цель на полигоне "Кура" на Камчатке. Однако учения пошли не по плану — "Ярс" сбилась с курса.