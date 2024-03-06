"Прощальний засіб": у Путіна не виключають застосування ядерної зброї

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що ядерну зброю можуть застосувати лише у разі загрози існуванню Росії та запевнив, що про це питання не можна говорити "безвідповідально".

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У Кремлі назвали міркування про ядерну війну на Заході "безвідповідальними" та заявили, що застосування ядерної зброї Росією стане "останнім, прощальним засобом". Про це у середу, 6 березня, повідомив спікер президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ядерна війна — останній, "прощальний засіб", тому всі міркування про неї на Заході безвідповідальні", — заявив Пєсков під час "всесвітнього фестивалю молоді" "Знание.Первые", який проходить з 1 по 7 березня за указом Володимира Путіна.

Крім того, спікер президента Росії заявив, що ядерну зброю можуть застосувати лише у разі загрози існуванню Російської Федерації.

"Що стосується нас, то все, що стосується ядерної зброї, викладено у нас у відповідній доктрині. І знову ж таки, якщо уникнути юридичної мови, там це саме трактується як "прощальна зброя". Якщо щось загрожуватиме існуванню нашої країни, Ось тоді ядерна зброя. Крім того, не можна говорити про це безвідповідально. І ось я в цьому переконаний", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 1 березня Міністерство оборони РФ заявило про проведення навчально-бойового запуску мобільної міжконтинентальної балістичної ракети ПГРК "Ярс".

29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Путін заявив, що західні країни мають розуміти, що в Росії теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.