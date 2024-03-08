Более 5500 боезарядов: РФ может нанести ядерный удар даже из ЗРК С-300, — доклад (фото)

На начало 2024 года РФ имела около 4380 ядерных боеголовок, предназначенных для использования стратегическими пусковыми установками большой дальности и тактическими ядерными силами малой дальности, рассказали аналитики.

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Российская Федерация имеет 5580 ядерных боезарядов, однако на боевом дежурстве находятся 1710 единиц. Об этом говорится в докладе Russian nuclear weapons 2024 западных ученых и аналитиков Bulletin of the Atomic Scientists.

"По состоянию на начало 2024 года, по нашим оценкам, Россия имеет примерно 4380 ядерных боеголовок, предназначенных для использования стратегическими пусковыми установками большой дальности и тактическими ядерными силами малой дальности", — говорится в сообщении.

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В частности, 870 боеголовок на баллистические ракеты наземного базирования, 640 — для подводных лодок и 200, вероятно, для тяжелых бомбардировщиков. Еще 1112 стратегических боеголовок находятся на хранении вместе с 1558 нестратегическими. Тогда как еще 1200 — боезаряды с истекшим сроком службы, однако оккупанты пока их не утилизировали и продолжают хранить в хранилищах.

Таблица из доклада Russian nuclear weapons 2024

Межконтинентальные баллистические ракеты

Враг развернул на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования 1244 ядерных боеголовок. В частности, 816 единиц из которых развернуто на ракетах "Ярс" мобильного и шахтного базирования — всего 204 МБР. Зато россияне развернули около 200 МБР на атомных подводных лодках, на которых стоит 992 ядерных боезаряда.

Подводные лодки

Россия на вооружении имеет 12 атомных ракетных подводных лодок, которые могут нести по 16 баллистических ракет. В результате суммарная максимальная загрузка составляет около 992 боеголовок. Однако не все подводные лодки полностью готовы, а нагрузка на некоторые ракеты может быть уменьшена, поэтому общее количество боеголовок составляет около 640 единиц.

Стратегическая авиация

Стратегическая авиация ВКС РФ в своем арсенале может иметь 586 ядерных боезарядов, из которых 430 единиц предназначены для Ту-95МС (52 единицы), тогда как также противник имеет 15 бомбардировщиков Ту-160, однако ядерный арсенал заявлен в 156 единиц.

Кроме этого, враг может иметь 784 тактических ядерных боезаряда на подводных лодках, надводных кораблях и морской авиации. Также россияне в целом имеют 334 ядерных боезаряда на 289 самолетов типа Су-24М и Су-34, Ту-22М3 и МиГ-31К. Тогда как для "Искандер" ВС РФ имеют менее 100 ядерных боезарядов, из которых 75 единиц — для баллистических ракет 9К720, 20 единиц — для крылатых ракет средней дальности 9М729. Также 250 единиц РФ имеет для ЗРК С-300 и С-400, еще 23 единицы для берегового комплекса "Бастион" с ракетой П-800.

Напомним, 6 марта спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что применение ядерного оружия станет "последним прощальным средством". По его словам, все рассуждения Запада об этом оружии безответственны.

29 февраля стало известно, что президент РФ Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в случае подправки войск в Украину. Он отметил, что якобы нужно помнить судьбу тех, кто направлял свои контингенты в Россию.