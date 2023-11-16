"Смертоносная, как метеорит": Россия угрожает Западу гиперзвуковой ядерной ракетой, - СМИ

По утверждениям создателей, ракета "Авангард" не имеет ни аналогов, ни средств противодействия во всем мире.

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В РФ утверждают, что гиперзвуковая ракета "Авангард" развивает скорость, почти в 27 раз превышающую скорость звука (32187 км/ч). Она выходит за пределы земной атмосферы и падает оттуда, "смертоносная, как метеорит", поражая любую точку на планете через 30 минут после запуска. Об этом сообщило издание The Sun.

Создатели ракеты также утверждают, что "Авангард" неуязвим для любых существующих систем противоракетной обороны.

Это смертоносное оружие впервые было испытано в 2019 году и если его технические и боевые характеристики, о которых заявляют создатели, являются правдой, это единственное оружие такого рода в мире.

Путин ранее заявлял, что "Авангард" неуязвим для перехвата "любыми существующими и перспективными средствами ПРО потенциального противника".

При приближении к цели планирующий аппарат "Авангард" отделяется от ракеты и способен резко маневрировать за пределами траектории ракеты на гиперзвуковых скоростях.

В российском оборонном ведомстве заявили, что постепенно переоснащают свои ракетные подразделения комплексами "Авангард", с целью "повышения боевых возможностей стратегических ядерных сил России".

Впервые "Авангррд" сравнил с метеоритом Путин. В 2018 году, когда проект еще был в разработке, президент России заявил, что новое супероружие будет лететь к цели "как смертоносный метеорит, как горящий, огненный шар".

Провальные испытания российских ракет

Как пишет издание, ссылаясь на данные украинской разведки, с момента первого пробного запуска "Авангарда" многочисленные испытания российских ядерных ракет провалились, что стало "позорным ударом по тирану".

По мнению экспертов, неудачные испытания ракет "Ярс" и "Булава" могут указывать на серьезные проблемы Москвы в создании действительно боеспособных современных ракет.

Украинская разведка также сообщила, что последние провальные испытания прошли 1 ноября 2023 года. В этот раз был осуществлен неудачный пуск баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основным элементом наземного компонента российских стратегических ядерных сил.

В сообщении говорится, что ракета "отклонилась от курса" так же, как и на предыдущих испытаниях 25 октября.

Россия, в свою очередь заявила, что испытания прошли успешно.

В сообщениях украинской разведки не указывается место проведения испытаний и причины неудачных пусков.

В то же время, по неподтвержденным данным, Россия привела в боевую готовность свою гигантскую ракетную систему "Сармат", несмотря на то, что испытала ее только один раз.

"Сармат", известная на Западе как "Сатана-2", межконтинентальная ракетная система, развивающая скорость более 25,5 тысяч км/час, имеет размер 14-этажного дома.

По мнению Украины, этот проект, представляет собой "недоработанную, несовершенную" ракету, "не имеющую каких-либо преимуществ ни в конструкции, ни в боевой части, ни в методах преодоления ПРО".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения "Сармат", способные нести 10 и более ядерных боеголовок, вскоре будут поставлены на боевое дежурство.

Ранее Фокус писал, что в Германии создают гиперзвуковую противотанковую ракету. Разработчик MBDA Germany хочет создать систему активной защиты, которая будет выпускать противоснаряды со скоростью до 8 Махов, чтобы перехватывать цели.