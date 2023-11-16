"Смертоносна, як метеорит": Росія погрожує Заходу гіперзвуковою ядерною ракетою, — ЗМІ

За твердженнями творців, ракета "Авангард" не має ні аналогів, ні засобів протидії в усьому світі.

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У РФ стверджують, що гіперзвукова ракета "Авангард" розвиває швидкість, що майже в 27 разів перевищує швидкість звуку (32187 км/год). Вона виходить за межі земної атмосфери і падає звідти, "смертоносна, як метеорит", вражаючи будь-яку точку на планеті через 30 хвилин після запуску. Про це повідомило видання The Sun.

Творці ракети також стверджують, що "Авангард" невразливий для будь-яких наявних систем протиракетної оборони.

Цю смертоносну зброю вперше було випробувано 2019 року, і якщо її технічні та бойові характеристики, про які заявляють творці, є правдою, це єдина зброя такого роду у світі.

Путін раніше заявляв, що "Авангард" невразливий для перехоплення "будь-якими наявними і перспективними засобами ПРО потенційного противника".

Під час наближення до цілі планувальний апарат "Авангард" відокремлюється від ракети і здатний різко маневрувати за межами траєкторії ракети на гіперзвукових швидкостях.

У російському оборонному відомстві заявили, що поступово переоснащують свої ракетні підрозділи комплексами "Авангард", з метою "підвищення бойових можливостей стратегічних ядерних сил Росії".

Уперше "Авангррд" порівняв із метеоритом Путін. У 2018 році, коли проєкт ще був у розробці, президент Росії заявив, що нова суперзброя летітиме до цілі "як смертоносний метеорит, як палаюча, вогняна куля".

Провальні випробування російських ракет

Як пише видання, посилаючись на дані української розвідки, з моменту першого пробного запуску "Авангарду" численні випробування російських ядерних ракет провалилися, що стало "ганебним ударом по тирану".

На думку експертів, невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава" можуть вказувати на серйозні проблеми Москви у створенні дійсно боєздатних сучасних ракет.

Українська розвідка також повідомила, що останні провальні випробування відбулися 1 листопада 2023 року. Цього разу було здійснено невдалий пуск балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основним елементом наземного компонента російських стратегічних ядерних сил.

У повідомленні йдеться, що ракета "відхилилася від курсу" так само, як і на попередніх випробуваннях 25 жовтня.

Росія, зі свого боку, заявила, що випробування пройшли успішно.

У повідомленнях української розвідки не вказується місце проведення випробувань і причини невдалих пусків.

Водночас, за непідтвердженими даними, Росія привела в бойову готовність свою гігантську ракетну систему "Сармат", незважаючи на те, що випробувала її тільки один раз.

"Сармат", відома на Заході як "Сатана-2", міжконтинентальна ракетна система, що розвиває швидкість понад 25,5 тисяч км/год, має розмір 14-поверхового будинку.

На думку України, цей проєкт є "недопрацьованою, недосконалою" ракетою, яка "не має жодних переваг ні в конструкції, ні в бойовій частині, ні в методах подолання ПРО".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що російські міжконтинентальні балістичні ракети нового покоління "Сармат", здатні нести 10 і більше ядерних боєголовок, незабаром будуть поставлені на бойове чергування.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині створюють гіперзвукову протитанкову ракету. Розробник MBDA Germany хоче створити систему активного захисту, яка буде випускати протиснаряди зі швидкістю до 8 Махів, щоб перехоплювати цілі.