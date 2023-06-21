Ядерна тріада: Путін заявляє, що поставить на бойове чергування установки "Сармат"

Президент РФ знову заговорив про ракети "Сармат" на прізвисько "Сатана-2", які мали розгорнути ще минулого року.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські міжконтинентальні балістичні ракети нового покоління "Сармат", здатні нести 10 і більше ядерних боєголовок, будуть невдовзі поставлені на бойове чергування, повідомляє Sky News.

У зверненні до нових випускників військових академій російський президент наголосив на важливості російської "тріади" ядерних сил, які можуть бути запущені з суші, моря чи повітря.

Він сказав: "Найважливішим завданням тут є розвиток ядерної тріади, яка є ключовою гарантією військової безпеки Росії та глобальної стабільності".

За його словами, перші пускові установки "Сармат" будуть поставлені на бойове чергування "найближчим часом".

Ймовірно, ці установки країна-агресор застосовуватиме на території України. Але з огляду на дальність польоту цих ракет це може бути загрозою західним країнам.

Довідка: Рідкісна ракета РС-28 "Сармат" на прізвисько "Сатана-2" вперше була анонсована президентом Росії у 2018 році.

35-метрова ракета має дальність 18 000 км і може нести не менше 10 головних частин наведення, що розділяються, кожна з ядерною боєголовкою, кожна з яких може наводитися на різні цілі.

Вона також може доставляти гіперзвукові апарати "Авангард". Ракети мали розгорнути торік.

9 квітня повідомлялося про те, що в Криму автобус "перехопив" ракету "Сармат" із написом "На Вашингтон". В окупованому Криму сталася ДТП за участю легковика та пасажирського автобуса. Воно залишилося б непоміченим, якби не старенька Волга — учасниця дорожньо-транспортної пригоди з ракетою на даху.

23 лютого Фокус писав про те, що Путін анонсував посилення ядерної тріади РФ після невдалого запуску "Сармата". До складу Військово-морського флоту РФ, за словами глави Кремля, увійде атомний підводний крейсер Імператор Олександр III, після спуску на воду якого частка стратегічних ядерних сил Росії досягне 100%.