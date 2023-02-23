Путін анонсував посилення ядерної тріади РФ після невдалого запуску "Сармата" (відео)

До складу Військово-морського флоту РФ, за словами глави Кремля, увійде атомний підводний крейсер "Император Александр III", після спуску на воду якого частка стратегічних ядерних сил Росії досягне 100%.

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У 2023 році Росія продовжить приділяти підвищену увагу стратегічному ядерному озброєнню. Москва має намір зміцнювати ядерну тріаду й тому цьогоріч планує розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат" із новою важкою ракетою, продовжити серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинжал" і масові постачання гіперзвукових ракет морського базування "Циркон". Про це 22 лютого заявив президент РФ Володимир Путін.

Глава Кремля також анонсував входження до складу Військово-Морського флоту РФ атомного підводного крейсера проєкту "Борей-А" "Император Александр III". За його словами, після спуску на воду атомної субмарини "частка стратегічних ядерних сил досягне 100%".

"У найближчі роки бойовий склад флоту поповнять ще три крейсери цього проєкту", — заявив Путін.

Крім зміцнення сил стратегічного призначення, глава Кремля розповів про "насичення російської армії передовою технікою". За його словами, російські війська матимуть нове озброєння — ударні системи, засоби зв'язку, безпілотники й артилерійські комплекси.

"Наразі наша промисловість швидкими темпами нарощує виробництво всієї лінійки звичайних озброєнь, освоює серійний випуск перспективних зразків для армії та флоту, Повітряно-космічних сил", — сказав лідер країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що повномасштабне вторгнення в Україну за наказом президента Володимира Путіна стало справжньою катастрофою для Росії. Журналісти служби ВВС зазначили, що РФ змогла пробити собі сухопутний коридор у Крим шляхом знищення українських міст, таких як Маріуполь, що оголило жорстокість та неадекватність російської армії.

Телеканал CNN 22 лютого повідомив, що ЗС РФ провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке пройшло невдало. При цьому Москва попередньо повідомила американців, скориставшись лініями деконфліктного зв'язку.