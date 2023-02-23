Війна стала катастрофою для Росії: експерти розповіли, чого досяг Путін, напавши на Україну

Журналісти заявили, що Путін прагнутиме розширити контроль над чотирма регіонами України, які він уже оголосив частиною РФ. Його авторитет у світі підірваний, а справжню думку росіян дізнатися важко.

Related video

Повномасштабне вторгнення, розпочате за наказом президента РФ Володимира Путіна, стало справжньою катастрофою для Росії. Так, РФ змогла пробити собі сухопутний коридор в окупований 2014 року Крим, проте також оголила жорстокість і неадекватність своїх збройних сил. Про це пише ВВС.

Видання пише, що українські міста, такі як Маріуполь, були майже повністю знищені. Також випливли жахливі подробиці воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами.

Однак, як повідомляється, саме військові невдачі показали, наскільки слабкою є насправді Росія. Застереження Москви Заходу у тому, що не повинен втручатися, залишилися поза увагою. Європейські країни, США, Канада підтримують Україну, а НАТО згуртувалося.

Але журналісти нагадали, що боротьба за Донбас ще триває. РФ у 2023 році змогла захопити Соледар у Донецькій області. Аналітики вважають, що Путін прагнутиме розширити контроль над чотирма регіонами України, які він уже оголосив частиною Росії: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Експерти вважають, що Путін може продовжити мобілізацію, щоби затягнути війну.

Чи постраждали сам Путін постраждав?

За словами журналістів, 70-річний Путін намагається дистанціюватися від військових невдач, але його авторитет принаймні за межами РФ підірвано. Усередині країни російська економіка, на перший погляд, витримала серію західних санкцій, хоча дефіцит її бюджету різко зріс, а прибутки від продажу нафти та газу різко впали.

Також повідомляється, що будь-яка спроба оцінити популярність Путіна серед росіян пов'язана з труднощами. Так, незгоду до дуже ризиковано висловлювати. Ті, хто виступає проти керівництва Росії, або втекли, або як у випадку з головним діячем опозиції Олексієм Навальним, були відправлені до в'язниці.

Раніше журналісти WP розповіли, хто підтримує РФ у війні проти України. За словами експертів, поза країнами Заходу світ далекий від консенсусу сприйняття російського вторгнення в Україну. Так, багато країн Африки, Індія та Китай воліють підтримувати Росію.

Ще нагадаємо, що експерт розповів, хто здатний влаштувати державний переворот у РФ. За словами Джейсона Смарта, ескалація відносин між Пригожиним та Путіним триває. Глава "вагнерівців" може навіть заручитися підтримкою Заходу, щоб забрати владу у Путіна.