Спроба ізолювати Путіна: журналісти WP розповіли, хто підтримує РФ у війні проти України

За словами журналістів, за межами країн Заходу світ далекий від консенсусу сприйняття російського вторгнення до України. Так, багато країн Африки, Індія та Китай воліють підтримувати Росію.

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За рік повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу згуртувалися, щоб допомогти Києву здолати агресора. Однак за межами Європи та Північної Америки світ розколотий у своєму ставленні до цього конфлікту. Про це заявили журналісти Washington Post.

Повідомляється, що є безліч свідчень того, що спроба ізолювати Путіна зазнала невдачі. І йдеться не тільки про Китай, Іран або Індію, від яких багато хто очікував підтримки РФ.

Так, видання пише, що військово-морський флот Південної Африки братиме участь у військових навчаннях із Росією та Китаєм в Індійському океані.

Як заявив представник опозиційної партії Демократичний Альянс ПАР Кобус Мараїс, Південна Африка стала для Росії "корисним ідіотом". Країна може стати співучасником воєнних злочинів, якщо пізніше багатоцільовий фрегат Адмірал Горшков вирушить до обстрілу України.

Повідомляється також, що Південна Африка має свої причини зберігати вірність Росії, попри ризики. Так ще Радянський Союз підтримував правлячу партію "Африканський національний конгрес" протягом десятиліть.

Більше того, бесіди з людьми у ПАР, Кенії та Індії говорять про те, що громадяни цих країн перебувають у великій образі на Захід. Вони згадують століття колоніалізму, говорять про зарозумілість західних країн, а також про те, що вони не виділяють стільки ж ресурсів на вирішення конфліктів в інших частинах світу.

За словами журналістів, 141 зі 193 країн в ООН проголосували за осуд Росії після початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Потім у жовтні 143 країни засудили анексію окупованих територій України. Проте лише 33 держави запровадили санкції проти РФ.

За словами Вільяма Гумеде, засновника фонду "Демократія працює" в Йоганнесбурзі, підтримка багатьох країн Африки дій Кремля ґрунтується на сильній образі на США, які втрачають інтерес до розв'язання їхніх проблем. Після відступу Заходу з Африки ініціативу там підхопили Росія та Китай, які надають альтернативу так званій "гегемонії Заходу". Тепер боротьба продовжується також за вплив на Близькому Сході, в Азії та Латинській Америці.

У матеріалі сказано, що попри спроби Заходу приписати глобальну інфляцію та продовольчу кризу російському вторгненню, більшість країн світу звинувачують Захід у введенні санкцій. Такої думки дотримується Канвал Сібал, колишній міністр закордонних справ Індії.

"Інший світ щиро бачить у цьому європейську війну. Вони не бачать глобального конфлікту або того, як його представляє Захід", — сказав він.

Раніше неурядова мережа GI-TOC заявила, що Росія таємно продає зброю у Південний Судан. За даними незалежних журналістів, РФ продовжує постачати військові товари навіть після запровадження ембарго ООН через громадянську війну в африканській країні.

Ще нагадаємо, що журналісти Financial Times заявили, що Росія дешево купує нових союзників. Москва активно вкладає кошти, щоб встановити вплив у низці країн Африки. Для цього вона використовує найманців ПВК "Вагнер", релігію, пропаганду, освіту, а також підтримує місцеві автократії.