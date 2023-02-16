В обхід санкцій: Росія таємно продає зброю до Південного Судану, — розслідування

За даними незалежних журналістів, РФ продовжує постачати військові товари навіть після запровадження ембарго ООН через громадянську війну в африканській країні.

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З 2019 року "Рособоронекспорт" нелегально експортував зброю до Південного Судану невеликими партіями. Відповідний звіт опублікувала неурядова мережа Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Так, у 2018 році ООН запровадила збройове ембарго щодо постачання зброї до Південного Судану через громадянську війну. Однак це не зупинило Кремль. Російську зброю переправляли морем. Спершу воно потрапляло до кенійського порту Момбаса, де партії упаковували в контейнери і направляли до Південного Судану. Як з'ясувалося, покупцем зброї є компанія, пов'язана з військовим керівництвом Південного Судану.

Зазначається також, що останніми роками через Південний Судан також перевозилася гірська техніка, імпортована з Росії (заявлена як сільськогосподарська техніка).

Дані з бази даних про постачання озброєнь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) фіксують, що Росія експортувала зброю до Південного Судану у 2011, 2015 та 2016 роках, здебільшого військові літаки та бронетехніку. Більшість зброї, яку використовують у Південному Судані, за повідомленнями спостерігачів, має російське походження.

Росія скоротила постачання зброї до Південного Судану через скандал

У 2007 році у водах Сомалі захопили українське судно MV Faina, яке перевозило військове обладнання російського виробництва. Кенійський уряд заявив, що вантаж прямував до Кенії, проте пізніше з'явилися докази того, що зброя майже напевно призначалася для Південного Судану, який на той час боровся за відокремлення від Судану.

Після того як міжнародна спільнота звернуло увагу на катастрофу з "Фаїною", потік перемістився від оптових контейнерів зі зброєю до дрібніших схованок, які було б складніше виявити.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року в Судані стався військовий переворот. Військові заарештували низку управлінців, а також оголосили надзвичайний стан. Армія та воєнізовані формування обмежувала пересування цивільних осіб, використовуючи сльозогінний газ та зброю. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який очолював суверенну раду, заявив про його розпуск. Військовий переворот зробили для того, щоб "завершити перехід до демократії".