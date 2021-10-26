7 убитих та понад 100 поранених: перші підсумки військового перевороту в Судані (відео)

Військові розпустили парламент, обмежують пересування цивільних у країні, а причина перевороту – завершення переходу до демократії.

Минулої доби в Судані стався військовий переворот. Військові заарештували низку управлінців, а також оголосили надзвичайний стан. У ході протестів було вбито 7 людей. Про це повідомляє The Independent.

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Як повідомили у МОЗ Судану, за добу 140 осіб отримали поранення, а семеро було застрелено. Жителі столичного Хартуму та інших великих міст Судану виходили на протест. У країні спостерігаються проблеми з доступом до інтернету, також є проблеми з доступом до телефонного зв'язку.

Армія та воєнізовані формування обмежують пересування цивільних осіб, використовуючи сльозогінний газ та зброю. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який очолював суверенну раду, заявив про її розпуск. Військовий переворот було здійснено для того, щоб "завершити перехід до демократії".

[ + – ] Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан Фото: AP Photo

За інформацією видання, у Судані затримано майже 300 людей. Люди протестують, зокрема й проти затримань людей.

"Ми стурбовані тим, що станеться ще одна бійня", — сказав доктор Саміа аль-Нагар, активіст громадянського суспільства у Хартумі.

Військовий переворот у Судані: причини дій військових

За словами колишнього суданського дипломата, рішення військових ґрунтується на тому, що уряд "затягнув" із новими виборами. Армія втрутилася, щоб зупинити ворожнечу між партіями та зупинити хаос у країні.

"Уряд затягував вибори та продовжував перехідний період. Чекаю, що незабаром вибори будуть оголошені", — сказав журналістам неназваний дипломат.

Судан бореться з переходом до демократії з того часу, як давнього автократа аль-Башира було повалено після масових протестів у 2019 році. Перехід мав завершитися до 2023 року.

Нагадаємо, у Судані військові розпустили уряд. Свою стурбованість у ситуації висловили у США, ЄС, Лізі арабських націй та інших організаціях і країнах, закликаючи до мирного рішення.