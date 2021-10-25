Армія блокує дороги, а опозиція протестує: що зараз відбувається в Судані (відео)

У країні спостерігаються проблеми з інтернетом, у той час як світова спільнота висловлює заклопотаність і закликає до мирного діалогу. Доля затриманого прем'єр-міністра невідома.

У Судані військові намагаються влаштувати військовий переворот. Кілька міністрів і високопоставлених чиновників країни затримані, а опозиція вийшла на протести в столиці. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Повідомляється, що солдати почали штурмувати штаб-квартиру державного телеканалу Судану, де затримали кількох співробітників. Також відомо, що в Мінінформації закликають звільнити всіх затриманих, оскільки країні загрожує повномасштабний військовий переворот.

Фото: скриншот

У той же час учасники протесту перекрили кілька вулиць столиці та палять покришки. Спостерігаються перебої з доступом до інтернету. Доля затриманого прем'єр-міністра країни наразі невідома.

[ + – ] Робота інтернету в Судані Фото: скриншот

"Військові також заблокували всі дороги і мости, що ведуть до міста Хартум (столиця Судану, — Фокус). Ми бачили, як солдати блокують доступ, і вони кажуть нам, що такими були їхні накази. Вони кажуть, що доступ у Хартум повинен бути обмежений, і це викликає занепокоєння, тому що там знаходяться урядові установи, тут розташовані президентський палац та офіс прем'єр-міністра", — розповів репортер видання.

Переворот у Судані: реакція світових лідерів

Реакція Сполучених Штатів

У США заявили про глибоку стривоженість повідомленнями про військовий переворот у Судані.

"Це суперечило б Конституційній декларації і демократичними сподіваннями суданського народу", — йдеться в заяві.

В ЄС висловили стурбованість

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жосеп Боррель заявив, що ЄС стежать за діями в африканській країні з крайнім занепокоєнням.

"ЄС закликає всі зацікавлені сторони і регіональних партнерів відновити перехідний процес", — написав Боррель у Twitter.

Ліга арабських держав закликає до діалогу

Генсек Арабських держав Ахмед Абул Гейт також закликав дотримуватися Конституційної декларації.

Конституційна декларація — це документ, який був підписаний в серпні 2019 року. Він передбачає мирний перехід влади до 2023 року шляхом проведення демократичних виборів.

Нагадаємо, в Судані військові влаштували спробу військового перевороту, затримавши 5 чиновників.