Прем'єр-міністр під домашнім арештом: у Судані йде спроба військового перевороту (фото)

У країні затримано близько 5 чиновників із уряду та парламенту. За інформацією ЗМІ, у Судані фіксуються проблеми з інтернетом і зв'язком.

У Судані група військових заарештувала кількох чиновників у Кабінеті міністрів, включаючи прем'єр-міністра Судану Абдаллу Гамдока. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Є повідомлення, що під будинок Гамдока прийшли невстановлені військові, оточили територію навколо та взяли під домашній арешт прем'єр-міністра. Однак наразі ця інформація не підтверджена.

[ + – ] На кадрах затримання прем'єр-міністра Гамдока

Крім затримання Абдалли Гамдока, у країні заарештували радника прем'єр-міністра з питань ЗМІ, члена парламенту та кілька цивільних чиновників.

"Ми точно знаємо, що міністр промисловості заарештований. Усього за кілька хвилин до арешту він розмістив у соціальних мережах повідомлення про те, що в його будинку є військові", — розповів репортер видання зі столиці Судану Хартума.

Він також додав, що доступ до телекомунікацій у країні обмежений, тому складно отримати інформацію про те, що відбувається. У той же час він назвав імена інших затриманих чиновників:

Міністр промисловості Ібрагім аль-Шейх Міністр інформації Хамза Балулу Член суверенної ради Мохаммед аль-Фіки Суліман Радник прем'єра зі ЗМІ Фейсал Мохаммед Салех

У Судані залишається напруженою ситуація після невдалої змови в державному перевороті. Він викликав взаємні звинувачення між військовими та цивільними групами, які хочуть розділити владу після повалення Омара аль-Башира.

Аль-Башира скинули у 2019 році, але з умовою, що буде плавний перехід влади через вибори в кінці 2023 року.

Нагадаємо, у 2020 році в Судані намагалися пограбувати консульство України. Частина грабіжників були у військовій формі та формі Сил оперативної підтримки, їх затримали.