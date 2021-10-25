Прем'єр-міністр під домашнім арештом: у Судані йде спроба військового перевороту (фото)
У країні затримано близько 5 чиновників із уряду та парламенту. За інформацією ЗМІ, у Судані фіксуються проблеми з інтернетом і зв'язком.
У Судані група військових заарештувала кількох чиновників у Кабінеті міністрів, включаючи прем'єр-міністра Судану Абдаллу Гамдока. Про це повідомляє Al Jazeera.
Є повідомлення, що під будинок Гамдока прийшли невстановлені військові, оточили територію навколо та взяли під домашній арешт прем'єр-міністра. Однак наразі ця інформація не підтверджена.
Крім затримання Абдалли Гамдока, у країні заарештували радника прем'єр-міністра з питань ЗМІ, члена парламенту та кілька цивільних чиновників.
"Ми точно знаємо, що міністр промисловості заарештований. Усього за кілька хвилин до арешту він розмістив у соціальних мережах повідомлення про те, що в його будинку є військові", — розповів репортер видання зі столиці Судану Хартума.
Він також додав, що доступ до телекомунікацій у країні обмежений, тому складно отримати інформацію про те, що відбувається. У той же час він назвав імена інших затриманих чиновників:
- Міністр промисловості Ібрагім аль-Шейх
- Міністр інформації Хамза Балулу
- Член суверенної ради Мохаммед аль-Фіки Суліман
- Радник прем'єра зі ЗМІ Фейсал Мохаммед Салех
У Судані залишається напруженою ситуація після невдалої змови в державному перевороті. Він викликав взаємні звинувачення між військовими та цивільними групами, які хочуть розділити владу після повалення Омара аль-Башира.
Аль-Башира скинули у 2019 році, але з умовою, що буде плавний перехід влади через вибори в кінці 2023 року.
Нагадаємо, у 2020 році в Судані намагалися пограбувати консульство України. Частина грабіжників були у військовій формі та формі Сил оперативної підтримки, їх затримали.