В Судане грабители в военной форме пытались ограбить консульство Украины. Их задержали

По словам представителя Сил оперативной поддержки Судана, часть грабителей была в военной форме и форме Сил оперативной поддержки.

Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид сообщил, что украинское консульство в Хартуме, столице Судана, пытались ограбить. Злоумышленники забрали деньги и ценное имущество, однако правоохранители не позволили им скрыться с места преступления. Грабителей задержали в здании консульства, информирует суданское издание Suna.

Бригадный генерал Джамал Джумаа, официальный представитель Сил оперативной поддержки Судана, заявил, что часть злоумышленников была одета в военную форму и форму Сил оперативной поддержки. По его словам, двое из четырех грабителей были в форме, а двое — в гражданской одежде.

Муса Мухаммад Саид рассказал, что лично побывал в полицейском участке для опознания злоумышленников. Он похвалил правоохранителей Судана, которые оперативно задержали грабителей.

Сообщается, что все награбленное было возвращено украинскому консульству.

Напомним, в ноябре стало известно, что Россия создаст в Судане новую базу для кораблей с ядерными установками. Там можно будет разместить до 4 российских кораблей и 300 военных.

В августе военная разведка Германии сообщала, что Россия планирует создавать военные базы в шести странах Африки, а именно в ЦАР, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане.

Отметим, в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнера" в постоянном составе не менее 300 человек. МИД РФ заявило, что российских наемников в Судане нет , а есть "охранники".