Российская Федерация активно создает военные базы в странах Африки с целью поддержки диктаторских режимов. По данным немецкой разведки, которая подготовила отчет для МИД Германии, Россия собирается создать базы на территории ЦАР, Египта, Эритреи, Мадагаскара, Мозамбика и Судана.

Об этом пишет Bild.

Целью создания таких баз является обеспечение безопасности существующих в этих странах политических режимов и подавление возможных государственных переворотов и революций.

Издание отмечает, что в 2015 году Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с 21 африканской страной. Это дает ей возможность наращивать свое военное присутствие в регионе.

Уже сейчас российские военные инструкторы активно обучают военных в ряде африканских стран. В частности в Центральноафриканской Республике (ЦАР) уже дислоцируется 180 российских военных. Также обучение в России проходят 20 военных из Мали.

Кроме официальных контактов, осуществляется воздействие через частные военные компании, например через общеизвестную ЧВК "Вагнер".

В сюжете телеканала Аль-Джазира из ЦАР рассказывается, как российские военные инструкторы глубоко в джунглях обучают местную армию, которая утратила контроль над страной. На условиях анонимности один из них рассказал, как проходит обучение.

"Дисциплина – это главная проблема", – сказал он.

Россияне готовят местных военных, как устраивать засады и штурмовать здания.

Специальный советник Юрий Захаров, которого Россия направила в ЦАР контролировать процесс, сказал, что он прибыл сюда, чтобы остановить кровопролитие. Когда у него спросили, относятся ли российские инструкторы к ЧВК "Вагнер", он ответил отрицательно.

"Кто сказал, что это "Вагнер". Они всего лишь резервисты, ничего больше", – сказал Захаров.

Отметим, в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнера" в постоянном составе не менее 300 человек. МИД РФ заявило, что российских наемников в Судане нет , а есть "охранники".