Последний полет Вагнера: в Сети обсуждают задержание российских боевиков в Беларуси

Ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Мужчины находились в санатории "Белорусочка", где привлекли к себе внимание необычном поведением – не пили алкоголь и не интересовались дамами. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. Россия всеми силами старается держаться в стороне от ситуации, а вот официальные лица Украины якобы уговаривают Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе. Фокус собрал все подробности резонансного задержания и мнения соцсетей

Задержание 32 членов российской частной военной компании "Вагнер" произошло в ночь на 29 июля. Еще один член группы был задержан на юге Беларуси. Задержание провели силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Все о задержании

Как рассказали в правоохранительных органах Беларуси, была получена информация о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в санаторий "Белорусочка" в четырех километрах от Минска на берегу водохранилища Дрозды. В отделе маркетинга санатория журналистам заявили, что задержание проводилось не у них, но остальные постояльцы говорят об обратном. Появление 32 товарищей вызвало оживление среди проживающих в санатории дам.

"Все они — в возрасте до 40 лет, спортивные. Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать" – рассказала одна из посетительниц.

Факт нахождения этих мужчин в санатории также подтвердила еще одна отдыхавшая в санатории девушка. Сама она выехала из санатория в день их заселения, но о мужчинах ей рассказали знакомые, одна из которых работает в "Белорусочке", вторая — отдыхает.

"Я ей говорю: ну класс, вы там хоть потусите! Но знакомая сказала, что мужчины какие-то странные: на танцы не ходят, не пьют, не дебоширят. И женщинами не интересуются" – рассказала женщина.

Расписание членов ЧВК Вагнера на время пребывания в белорусском санатории

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Канал "Беларусь 1" показал группу мужчин с небольшим багажом, которые попали в поле зрения камеры наблюдения.

В кадре появляются российские паспорта, деньги, презервативы, таранька, листы с текстом на арабском языке, оружие и шеврон с надписью "Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо". Также среди вещей у задержанных россиян были суданские фунты.

Фото: скриншоты

Позже появилась информация о задержанных, их имена и фамилии. По белорусским каналам показали их документы и фотографии

Реакция Москвы

Сегодня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании в Беларуси 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждут от Минска "исчерпывающей информации". По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет. То, что "какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси" в преддверии выборов президента, — это "инсинуации", считает Песков. "Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи", — подчеркнул он.

На просьбу журналистов прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России". А на вопрос почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе Песков ответил, что он нет такого понятия, как ЧВК Вагнера. "В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет", — сказал он в ответ на это.

В российском посольстве сначала заявили что "не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ и запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси". А через три часа, что официальное уведомление получили, правда, упомянули только о 32 задержанных. "Южанин" где-то потерялся.

А глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя задержание якобы прибывших для дестабилизации ситуации в Беларуси россиян, заявил, что Россия никогда не вмешивается в такие игры, и всегда поддерживала президента страны Александра Лукашенко. "То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, считаю крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России. Россия никогда не вмешивается в такого рода игры. Более того, явно и недвусмысленно всегда поддерживала Лукашенко", – сказал Калашников.

Реакция Украины

В МИД Украины уже заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг задержания российских боевиков. Ведь по сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины в Донбассе.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. Вопрос о возможной экстрадиции будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - отметили в министерстве.

Реакция Минска

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит, — сказал Александр Лукашенко.

Пресс-секретарю президента поручено обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, "чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

Глава КГБ Валерий Вакульчик доложил президенту, что "были задержаны 32 гражданина Российской Федерации, участники военизированной организации, частной военной компании Вагнера". И это "абсолютно точно". И анонсировал, что погранкомитет Беларуси усилит оперативное прикрытие госграницы, в том числе с Россией, в рамках отслеживания лиц, которые ее пересекают.

А МИД Беларуси пообещал, что пригласит послов России и Украины на разговор по поводу задержанных. Беседа состоялась сегодня, 30 июля.

Исполняющий обязанности руководителя посольства Украины Петр Врублевский выходит из здания МИД в Минске/Фото: Спутник

Главной темой обсуждения представителей МИД Беларуси с послом России Дмитрием Мезенцевым и исполняющим обязанности руководителя посольства Украины Петром Врублевским стало задержание граждан этих стран,

"У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", – рассказали в МИД Беларуси.

С исполняющим обязанности руководителя посольства Украины Петром Врублевским обсуждали задержание белорусскими правоохранителями украинских граждан.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", – пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.

Учитывая, что в данный момент в Беларуси проводится избирательная кампания, с дипломатами были достигнуты некоторые договоренности по укреплению безопасности. "…с украинской стороной достигли договоренности об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", – подчеркнули в МИД.

Интересно, но ранее, 24 июля, Александр Лукашенко, выступая перед пятой отдельной бригадой специального назначения, заявил, что к уличным протестам могут "подтянуть" обученных иностранцев, "профессиональных военных", "бандитов", которых в частных военных компаниях готовят для провокаций в различных государствах.

"Госсекретарь (ред. - США) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (ред. - частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – заявил президент Беларуси.

Лукашенко признался, что после протестов 2010 года решил готовить армию, чтобы не допустить эскалации внутри страны: "надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай".

Теперь беларусов ждет усиление мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. Ведь, напомним, в Беларуси 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах

В соцсетях считают, что внезапное появление боевиков ЧВК Вагнера и их "блестящее" задержание, ни что иное, как хитрый план Александра Лукашенко. Он уже приказал усилить меры безопасности и установить рамки металлоискателей в местах, где собираются митинги оппозиционеров. Задержания не отбили у них желания протестовать, но сейчас, перед лицом "угрозы" Лукашенко, досиживающий свой пятый срок, может и вовсе отменить президентские выборы. Об этом говорит и журналист-международник Аркадий Дубнов. Он задается вопросом, "заинтересован ли Кремль в легитимной электоральной победе оппозиционного Александру Лукашенко кандидата в президенты? Вопрос риторический, конечно же, нет, - плохой пример для В.В. Путина. Готов ли сам ветеран президентской службы в Европе уступить законно на выборах своё кресло главы государства, вопрос не менее риторический. Это что, своими руками "свести к могиле" четвертьвековые усилия в установлении непотического режима в Беларуси и не успеть обеспечить транзит власти ни одному из своих сыновей?". Так что сейчас, по мнению Дубнова проворачивается именно операция по отмене президентских выборов и при непосредственной поддержке РФ, так что "вагнеровцы", пойманные и все еще гуляющее на свободе, играют роль никем неконтролируемой угрозы, опасной для жизни граждан.

Некоторые считают, что данное событие может и вовсе не иметь последствий. Тогда это будет свидетельством того, что это часть некоего плана. Но в противном случае – дело может дойти и до дипломатического скандала с Москвой.

Впрочем, на некоторых Telegram-каналах обсуждается возможность того, что все именно так как выглядит – боевиков ЧВК "Вагнер" задержали, они сами и российская сторона в общем к такому повороту готова не была и сейчас события смогут развиваться совершенно непредсказуемым образом.

Напомним, частная военная компания Вагнера или группа Вагнера — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек. Официально власти России отрицают существование данного ЧВК.

"Вагнер" — позывной Дмитрия Уткина, 1970 года рождения. Предполагается, что ЧВК он организовал после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области. В 2016 году Уткин был замечен на специальном приеме в Кремле для военных, отличившихся особым героизмом. С июня 2017 года Уткин находится под санкциями США.

По некоторым данным, одними из источников финансирования ЧВК являются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Разумеется, сам Пригожин связь с ЧВК Вагнера отрицает.

Есть информация, что изначально Уткин состоял в военной компании "Славянский корпус", из которой и "родилась" ЧВК Вагнера. "Славянский корпус" выполнял боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. Первые свидетельства о деятельности ЧВК Вагнера были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года в Донбассе. В октябре 2017 года глава СБУ Украины Василий Грицак заявил о причастности ее бойцов к уничтожению военно-транспортного Ил-76 на востоке Украины в июне 2014 года, штурму Донецкого аэропорта и боевых действиях под Дебальцево.

По некоторым сведениям бойцы ЧВК Вагнера участвовали в боевых действиях в Сирии, отметились в Судане, Центральноафриканской республике и Ливии. Среди наемников ЧВК есть граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Сербии.