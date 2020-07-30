Задержание "вагнеровцев" под Минском: МИД Украины не исключает экстрадицию

Дипломаты считают, что задержанные боевики могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

Министерство иностранных дел внимательно следит за ситуацией вокруг задержания в Беларуси боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" и не исключает, что украинские правоохранители займутся вопросом возможной экстрадиции задержанных в Беларуси граждан.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", – говорится в тексте заявления.

В МИД полагают, что задержанные боевики могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", – говорится в заявлении.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

По его мнению, это “отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.