В СНБО хотят экстрадировать украинцев из ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси

По мнению заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, такой шаг усилил бы нормальные отношения двух стран.

Заместитель предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

Кривонос считает, что это “отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.

По его словам, он уже обратился с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, в среду, 29 июля, в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений. Из-за случившегося он даже созвал Совет нацбезопасности. А министерство иностранных дел Беларуси намерено вызвать послов РФ и Украины в связи с задержанием боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

В России, в свою очередь, тут же опровергли новость о задержании в Беларуси целого подразделения ЧВК "Вагнера".