В Беларуси задержали целое подразделение боевиков ЧВК Вагнера

Необычных туристов из России вычислили еще в санатории: "Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали".

Сегодня ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера, все они – граждане РФ.

И еще одного россиянина задержали на юге страны, сообщает БЕЛТА, публикуя полный список 33-ех задержанных с именами-фамилиями и датами рождения. Группа Вагнера – это неофициальное вооруженное формирование, которое в СМИ называют российской "частной военной компанией" (ЧВК).

Как рассказали информагентству в правоохранительных органах, ними была получена информация о прибытии территорию Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Информагентство "АТН: новости Беларуси и мира" опубликовало у себя в YouTube видео задержания иностранной группировки:

"По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района", – сообщили правоохранители информагентству БЕЛТА.

Читайте также: В Беларуси прошли митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание "нехарактерным для российских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари: "Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория".

"Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", – сообщается в материале БЕЛТА со слов правоохранителей.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что "заграничные кукловоды" хотят устроить в стране "майданы" под президентские выборы, которые запланированы на 9 августа.